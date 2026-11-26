Kahramanmaraş'ta sumak fidanı dağıtımı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sumak fidanı desteği sağlandı. İl genelinde yürütülen çalışma ile kırsal alanlarda kapama bahçeleri kurulması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu'nda teslimat:

Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam Hicabi Aytemür ile il müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla teslimat gerçekleştirildi. Bu törende 37 üreticiye, 67 dekar alan için 3.820 tüplü sumak fidanı teslim edildi ve kapama sumak bahçeleri kurulması planlandı.

Proje kapsamı ve dağıtım ayrıntıları:

Proje, il genelindeki 11 ilçeyi kapsıyor. Toplamda 161 üreticiye, 209 dekar alana dikilmek üzere 12.600 sumak fidanı desteği sağlandığı açıklandı. Yetkililer, dağıtılan fidanların üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi ve uygulamanın bölgede kalıcı üretim alanları oluşturmayı amaçladığını belirtti.

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ (TAKE) KAPSAMINDA KAHRAMANMARAŞ GENELİNDE 161 ÜRETİCİYE 12 BİN 600 SUMAK FİDANI DESTEĞİ SAĞLANIRKEN, DULKADİROĞLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA 37 ÜRETİCİYE 3 BİN 820 FİDAN TESLİM EDİLDİ.