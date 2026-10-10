Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir su kuyusuna düştüğü bildirilen 2 kişi için ekipler alarma geçti.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Söz konusu ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuda zehirli gaz riski bulunduğu değerlendirmesiyle gerekli tedbirleri alarak çalışmaları yürüttü ve iki kişiyi güvenli şekilde çıkardı.

Sağlık durumu ve güvenlik:

Kuyudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, benzer olaylara karşı kuyuların korunması ve risk taşıyan alanlara müdahale edilirken ekiplerin uyarılarına uyulması gerektiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KİŞİ EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI