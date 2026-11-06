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Kahramanmaraş'tan Doha'ya bronz sevinci

Kahramanmaraşlı milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Doha'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda skeet erkekler takımında bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraş'tan Doha'ya bronz sevinci

Doha'da kazanılan bronz:

Kahramanmaraşlı milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda önemli bir derece elde etti. Skeet Erkekler Takım kategorisinde yarışan Kaya, takım arkadaşları Mustafa Serhat Şahin ve Salih Oday ile birlikte ay-yıldızlı formayı terletti.

Takım performansı ve puanlar:

Milli takım, bireysel atışların toplamında ulaştığı 360 puanla turnuvada üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı. Elde edilen puanlar takımın tutarlı atışlara dayalı stratejisinin ve yarışma anındaki odağının olumlu bir yansıması oldu.

Kahramanmaraş'taki yankıları:

Bu başarı, memleketinde sevinçle karşılandı. İl çevresi ve spor kulüpleri, milli sporcuyu tebrik ederken, elde edilen bronz madalya Kahramanmaraş ve Türkiye atıcılık camiasında moral ve motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

Hem bireysel hem takım bazında kaydedilen bu derece, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden sporcuların iddiasını sürdürdüğünü gösterirken, gelecek organizasyonlar için de olumlu bir işaret olarak not edildi.

KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ ATICILIK SPORCUSU MUHAMMET SEYHUN KAYA, ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE’Yİ VE...

KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ ATICILIK SPORCUSU MUHAMMET SEYHUN KAYA, ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE’Yİ VE KAHRAMANMARAŞ’I GURURLANDIRAN BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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