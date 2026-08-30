Kahta belediye başkanı Hallaç: 30 Ağustos bağımsızlık ve birlik çağrısı

Hallaç'ın mesajı:

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Hallaç, 30 Ağustos'un imanla yoğrulmuş bir dirilişin, bağımsızlık uğruna verilen eşsiz mücadelenin ve boyun eğmeyen aziz milletimizin destanı olduğunu belirterek, büyük zaferin birlik, beraberlik ve millet iradesinin gücünü ortaya koyduğunu kaydetti. Başkan, Türkiye'nin bugün de bağımsızlığından ve egemenliğinden taviz vermeden güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası adalet vurgusu:

Mesajında Gazze ve Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki zulümlere dikkat çeken Hallaç, Türkiye'nin mazlumların yanında, adalet ve barışın tarafında olmaya devam edeceğini söyledi. Bu duruşun, milletin tarihsel sorumluluğu ve insanlığa karşı görev olduğunu dile getirdi.

Hallaç, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu bağımsızlık ve istiklaline sahip çıkan aziz milletimize ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

BAŞKAN HALLAÇ’TAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI