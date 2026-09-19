Kahta belediye başkanından gazilere vefa çağrısı

Kahta belediyesi'nden gaziler günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, gazilere ve şehitlere duyulan saygı ve minneti dile getirdi. Hallaç, ülkenin bağımsızlığı ile milletin birlik ve beraberliği uğrunda canlarını ortaya koyan kahramanlara teşekkür etti.

gazilere minnet ve şükran:

Başkan Hallaç, gazilere sonsuz minnet ve şükran duyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları bizlere vatan kılan en büyük değerlerimiz, milletimizin gurur ve onur abideleridir. Onların fedakârlıkları ve aziz hatıraları, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdandır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Tüm gazilerimize şükran, saygı ve minnetlerimi sunuyorum"

gelecek nesillere aktarılacak hatıra:

Hallaç, gazilerin ve şehitlerin fedakârlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Mesajında toplumun birlik ve beraberliğine dikkat çekerek, hayatta olan gazilere ve ailelerine sağlık ile esenlik dileğinde bulundu.

ADIYAMAN’IN KAHTA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CAN HALLAÇ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.