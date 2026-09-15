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Kahta'da buluşma turu: Yaman projeler ve toplum ziyaretlerini değerlendirdi

Cemil Yaman, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kahta'da belediye, şehit ve engelli aileleri ve eczacılarla görüşerek ilçenin projeleri ve taleplerini ele aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kahta'da buluşma turu: Yaman projeler ve toplum ziyaretlerini değerlendirdi

Kahta'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kahta'da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi. Programda Yaman'a Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi eşlik etti.

Belediye ziyareti ve proje değerlendirmeleri:

Programın ilk durağı Kahta Belediyesi oldu. Milletvekili Yaman, Başkan Hallaç'ı makamında ziyaret ederek, ilçede sürdürülen belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve Kahta'nın geleceğine yönelik planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Kahta'nın öncelikli ihtiyaçları, vatandaş beklentileri ve yaşam kalitesini artırmaya dönük yatırımlar ele alındı.

Toplantıda, yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı ve ilçeye kazandırılacak projelerin hızlandırılması için istişarelerin süreceği belirtildi. Başkan Hallaç, yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, ilçe taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve yatırımların hızlanması konusundaki çabaların altını çizdi.

Toplumsal ziyaretler ve sağlık sektörüne yakından temas:

Yaman, ziyaretler kapsamında şehit aileleri ve engelli aileleri ile bir araya gelerek gönül bağlarını güçlendiren birebir görüşmeler yaptı. Ailelerle samimi sohbetler gerçekleştiren Yaman, talepleri, önerileri ve beklentileri dinledi ve her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Ayrıca program kapsamında Kahta'daki eczacılar ziyaret edilerek sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Eski dönemlerde teşkilatta görev yapmış, ilçeye hizmet etmiş eczacılara emek ve katkıları için teşekkür belgeleri takdim edildi; bu ziyaretler yerel sağlık ağının güçlendirilmesine dönük adımların parçası olarak değerlendirildi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta'nın daha güçlü, modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için tüm paydaşlarla dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Hallaç, 'Kahta'mızın gelişmesi ve hemşerilerimizin yaşam kalitesinin yükselmesi için ortak akıl, güçlü iş birliği ve gönül birliğiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Başkan Hallaç, ilçeye gösterilen ilgi ve nazik ziyaretleri nedeniyle Cemil Yaman'a teşekkür etti. Yapılan görüşmelerin ve saha temaslarının, Kahta'nın ihtiyaçlarının ilgili mercilere iletilmesi ve yatırım süreçlerinin hızlanması açısından yol gösterici olacağı vurgulandı.

AK PARTİ’Lİ YAMAN, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KAHTA’DA TEMASLARDA BULUNDU

AK PARTİ’Lİ YAMAN, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KAHTA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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