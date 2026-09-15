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Kahta'da Cami Market ile çocuklara cami sevgisi aşılanıyor

Adıyaman Kahta'daki Bilali Habeşi Camii'nde 'Cami Market' projesi, çocukları namaza alıştırmayı ve camide güzel anılar bırakmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da Cami Market ile çocuklara cami sevgisi aşılanıyor

cami market uygulaması:

Bilali Habeşi Camii (Adıyaman Kahta) bünyesinde hayata geçirilen Cami Market projesi, çocukların camiye ilgisini artırmak ve namaza alışmalarını sağlamak amacıyla raflarda farklı yiyecek ve ikramları erişime açtı. Uygulamaya göre camiye katılım gösteren çocuklar, her namazın ardından raflardan ikram alabiliyor.

Proje yalnızca kısa süreli bir ödül sistemi olmaktan ziyade, camiyi çocukların mutluluk ve aidiyet hissettiği bir mekân haline getirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, çocukların camiyi sadece ibadet yapılan bir yer olarak değil; oyun, arkadaşlık ve öğrenme alanı olarak da görmelerini sağlamayı hedefliyor.

çocukların etkinlik ve eğitim süreçleri:

Cami içinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, arkadaşlarıyla oyun oynarken aynı zamanda Kur’an-ı Kerim dersleri alıyor ve çeşitli duaları ezberliyor. Böylece hem sosyal etkileşim hem de dini eğitimin birlikte verilmesi sağlanıyor. Raflardaki ikramlar, çocukların camiye düzenli katılımını teşvik eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

amaç ve yerel değerlendirme:

Cami müezzini Mehmet Karakaş, projenin amacını çocukların gönlünde camiye bir yer açmak olarak tanımlıyor. Karakaş, gençlerin camiye gönülden bağlı olmasının ileride kopmayan bir bağ oluşturacağını ve bunun toplumun geleceğini olumlu etkileyeceğini vurguluyor. Ayrıca söz konusu yaklaşımın Diyanet İşleri Başkanlığı yönelimiyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

Proje kapsamında çocuklar, ikramları aldıktan sonra camide vakit geçirmenin, öğrenmenin ve güzel anılar biriktirmenin memnuniyetini aktarıyor. Cami yetkilileri, yaz tatili döneminde benzeri uygulamalarla çocukların zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN BİLALİ HABEŞİ CAMİİ’NDE, ÇOCUKLARIN CAMİYİ SEVMESİ VE NAMAZA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN BİLALİ HABEŞİ CAMİİ’NDE, ÇOCUKLARIN CAMİYİ SEVMESİ VE NAMAZA ALIŞMASI AMACIYLA "CAMİ MARKET" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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