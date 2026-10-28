Kahta'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl geleneksel törenle anıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü törenlerle anıldı. Etkinlikler, Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı ve protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşti.

törenin akışı:

Törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Büstü'ne sunuldu. Çelenk sunumunun ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve topluca İstiklal Marşı okundu.

katılımcılar ve mesajlar:

Törene Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Albay Serdar Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Atçı, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Soysal, katılımcılara teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 29 Ekim'de yapılacak tebrik kabulü ve kutlama programıyla devam edeceğini bildirdi.

Program, Kaymakam Soysal'ın gaziler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Tören, ilçede Cumhuriyet değerlerinin birlik ve birlikte anılmasına vurgu yapan geleneksel bir etkinlik olarak kayda geçti.

KAHTA’DA CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI