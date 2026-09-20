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Kahta'da gökyüzüne umut bırakıldı: uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için uçtu

Kahta'da düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde uçurtmalar Gazze'deki çocuklara destek ve umut mesajı taşıdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da gökyüzüne umut bırakıldı: uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için uçtu

Kahta'da 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' buluşması

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak ve dayanışma göstermek amacıyla düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' programı geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, savaşlarda yaşamını yitiren çocuklar anılırken, barış ve güven vurgusu öne çıktı.

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve kurum amirleri katıldı. Düzenleyiciler, etkinlikle hem Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeyi hem de toplumda çocukların korunması gerektiğine dair bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Program süresince çeşitli konuşmalar yapıldı, dayanışma mesajları iletildi ve çocukların savaşlardan uzak büyümesi temennisi yinelendi.

gökyüzüne bırakılan mesaj:

Etkinliğin finalinde katılımcılar 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' mesajıyla uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Uçurtmaların süzülmesi, renkli görüntüler oluştururken sembolik olarak Gazze'deki çocuklara umut ve destek gönderme niyetini taşıdı. Organizasyon, katılımcılar tarafından barışa dair görünür bir işaret olarak değerlendirildi.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Bir çocuğun elinde silah değil, uçurtma olmalı; gökyüzünde savaş uçakları değil, çocukların uçurtmaları süzülmeli. Gazze’de yaşanan acıların sona ermesini ve çocukların yeniden güven içerisinde oyun oynayabildiği günlere kavuşmasını diliyoruz. Bugün gökyüzüne bıraktığımız uçurtmaların, Gazze’deki çocuklara ulaşan bir umut mesajı olmasını istiyoruz. Çocukların hayallerinin yarım kalmadığı, korkmadan okula gidebildiği, oyun oynayabildiği ve geleceğe umutla bakabildiği bir dünya hepimizin ortak sorumluluğudur. Gazzeli çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların barış, huzur ve güven içerisinde büyümesini temenni ediyoruz.'

Etkinlik, hem yerel yöneticilerin hem de ailelerin katılımıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, benzer farkındalık faaliyetlerinin sürdürülmesi ve çocukların korunmasına dair çabaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE FİLİSTİN’E...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE FİLİSTİN’E DESTEK AMACIYLA "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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