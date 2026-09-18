Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kahta'da güven tazeledi: Van'dan gelen hastalar varis ameliyatıyla şifa buldu

Van'dan Kahta Devlet Hastanesi'ne gelen 2 hasta, Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve ekibinin uyguladığı varis ameliyatlarıyla sağlığına kavuşup taburcu oldu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kahta'da güven tazeledi: Van'dan gelen hastalar varis ameliyatıyla şifa buldu

Kahta'da güven tazeledi: Van'dan gelen hastalar varis ameliyatıyla şifa buldu

Van'dan Kahta'ya gelen iki hasta, Kahta Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen varis operasyonlarının ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Operasyonları yapan Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi ile hastane yönetimi, başarılı ameliyatların ardından hem hastalardan hem de yakınlarından takdir aldı.

Operasyon ve ekip koordinasyonu:

Her iki hasta da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yapılan cerrahi müdahaleler planlı şekilde ilerledi ve operasyonlar beklendiği üzere başarılı sonuçlandı. Ameliyat sonrası süreçte servis ekibi ve ameliyat ekibinin koordineli çalışması, iyileşme sürecini hızlandırdı ve komplikasyon yaşanmadan taburculuk mümkün oldu.

Hastanenin bölgesel rolü:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Van'dan gelen iki hastanın başarılı tedavi sürecine dikkat çekerek, hastane ekibini ve yönetimi teşekkür etti. Akel, hastanenin çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini vurguladı. Bu tür vakalar, yerel sağlık kuruluşlarının bölgesel güvenilirliğini ve hasta naklindeki gereksinimlerin doğru yönetilmesinin önemini ortaya koyuyor.

Hastalar ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine ve hastane yönetimine teşekkür etti; Kahta Devlet Hastanesi ise benzer hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti. Bölgeden gelen hastaların güvenle başvurmasına olanak sağlayan hizmet kalitesi, hem hasta memnuniyetini artırıyor hem de kurumun sağlık ağı içindeki rolünü güçlendiriyor.

VAN’DAN KAHTA’YA GELİP VARİS AMELİYATI OLDULAR: SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

VAN’DAN KAHTA’YA GELİP VARİS AMELİYATI OLDULAR: SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü