Kahta'da güven tazeledi: Van'dan gelen hastalar varis ameliyatıyla şifa buldu

Van'dan Kahta'ya gelen iki hasta, Kahta Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen varis operasyonlarının ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Operasyonları yapan Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi ile hastane yönetimi, başarılı ameliyatların ardından hem hastalardan hem de yakınlarından takdir aldı.

Operasyon ve ekip koordinasyonu:

Her iki hasta da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yapılan cerrahi müdahaleler planlı şekilde ilerledi ve operasyonlar beklendiği üzere başarılı sonuçlandı. Ameliyat sonrası süreçte servis ekibi ve ameliyat ekibinin koordineli çalışması, iyileşme sürecini hızlandırdı ve komplikasyon yaşanmadan taburculuk mümkün oldu.

Hastanenin bölgesel rolü:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Van'dan gelen iki hastanın başarılı tedavi sürecine dikkat çekerek, hastane ekibini ve yönetimi teşekkür etti. Akel, hastanenin çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini vurguladı. Bu tür vakalar, yerel sağlık kuruluşlarının bölgesel güvenilirliğini ve hasta naklindeki gereksinimlerin doğru yönetilmesinin önemini ortaya koyuyor.

Hastalar ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine ve hastane yönetimine teşekkür etti; Kahta Devlet Hastanesi ise benzer hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti. Bölgeden gelen hastaların güvenle başvurmasına olanak sağlayan hizmet kalitesi, hem hasta memnuniyetini artırıyor hem de kurumun sağlık ağı içindeki rolünü güçlendiriyor.

VAN’DAN KAHTA’YA GELİP VARİS AMELİYATI OLDULAR: SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR