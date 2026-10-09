Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Kahta'da kavşakta çarpışma

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Siverek yolu üzeri 2. kilometrede bulunan bir kavşakta iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, Mehmet Y. yönetimindeki 02 ADN 534 plakalı otomobil ile Enes Özdemir yönetimindeki 34 CZM 509 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar ve ilk müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Ebubekir Aydın (29), Esma Özdemir (11), Fatma Özdemir (52) ve Şeyma Özdemir (19) yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastane süreci ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve bölgedeki trafik akışı ekipler tarafından kontrol altına alındı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.