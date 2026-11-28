Kahta'da Mustafa Kemal Caddesi'nde kavga: iki kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, ilçe merkezindeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay ve yaralanmalar:

Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Kavgada A.N. (24) ve İ.F.Ç. (22), silah dipçiğiyle aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.