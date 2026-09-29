kahta'da pvc atölyesinde patlama: iki işçi yaralandı

olay yeri ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının bildirimleri ve yetkililerin ilk müdahalesiyle alanda güvenlik önlemleri alındı, çevre temizliği ve olası ikinci bir riskin bertaraf edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

yaralıların durumu:

Meydana gelen patlamada A.A. (43) ile O.Ç. (37) vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi; yetkililer sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilginin hastane tarafından paylaşılacağını belirtti.

soruşturma ve inceleme:

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve ilgili birimler olay yerinde delil toplama ve olayın nedenini aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmanın devam ettiği, olayın kesin nedeni ve sorumlulara ilişkin bilgilerin resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BİR PVC ATÖLYESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.