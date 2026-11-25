Kahta'da panelde şiddet ve zihniyet ele alındı

Adıyaman Kahta İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği "Şiddet ve Zihniyet" konulu panel, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa yoğun ilgi gösterildi ve panel boyunca şiddetin nedenleri, besleyen zihniyet yapıları ile bunun aile ve toplum üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde tartışıldı.

panelde kimler konuştu:

Panelin moderatörlüğünü Hilal Karaman üstlendi. Konuşmacılar arasında Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Vaiz Şükran Turul ve Psikolog Ayşe Değercan yer aldı. Her bir konuşmacı, kendi uzmanlık alanından yaklaşımlarla şiddetin ortaya çıkış dinamiklerine dikkat çekti.

tartışılan ana başlıklar:

Programda, şiddetin ortaya çıkış nedenleri ile bu davranışı besleyen düşünce kalıpları ele alındı. Konuşmalarda toplumsal bilinçlenme, sağlıklı iletişim ve sevgi ile saygı temelli yaklaşımların şiddetin önlenmesindeki rolü vurgulandı. Ayrıca aile içi dinamiklerin ve toplumun sorumluluklarının altı çizildi; bireysel farkındalık kadar kurumlar arası iş birliği gerektiği belirtildi.

Katılımcıların aktif katılımıyla ilerleyen panelde soru-cevap bölümü de gerçekleştirildi ve örnek vakalar üzerinden çözüm önerileri tartışıldı. Program, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

KAHTA'DA "ŞİDDET VE ZİHNİYET" PANELİ DÜZENLENDİ