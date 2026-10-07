Kahta’da yağışla mücadele: ekipler 7/24 sahada

belediye ekiplerinin sahadaki çalışmaları:

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde başlayan yağışın ilk anından itibaren Temizlik İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Su İşleri ve Fen İşleri ekipleri sahaya çıktı. İlçe genelinde mazgal temizliği, kanal açma, su tahliyesi ve yol güvenliğine yönelik koordineli müdahaleler yapılıyor.

Özellikle su birikintisi ve taşkın riski taşıyan kritik noktalarda ekipler sürekli kontrol gerçekleştiriyor; vatandaşlardan gelen ihbarlara hızla müdahale ediliyor. Ekipler aynı zamanda trafiğin güvenliğini sağlamak için yönlendirme ve uyarı çalışmalarını da sürdürüyor.

öncelik can ve mal güvenliği:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çalışmaların 7/24 esasına göre yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz." Başkan Hallaç, riskli bölgelerin önceliklendirildiğini ve saha koordinasyonunun aralıksız sağlandığını vurguladı.

Belediye, saha çalışmaları yanında gelen bildirimleri de yakından takip ediyor; ihbar hatları ve zabıta aracılığıyla ulaşan talepler öncelik sırasına göre değerlendiriliyor. Gerektiğinde yol kapanışları, uyarı levhaları ve alternatif güzergâh düzenlemeleri uygulanıyor.

Yetkililer vatandaşlara su birikintilerinden uzak durma, belediyenin ve zabıta ekiplerinin uyarılarına uyma ve acil durum bildirimlerini ivedilikle iletme çağrısında bulundu. Kahta Belediyesi, yağış devam ettiği sürece tedbir çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini açıkladı.

KÂHTA’DA YAĞIŞ SEFERBERLİĞİ: EKİPLER 7/24 SAHADA