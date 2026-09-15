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Kahta'da yoldan çıkan otomobil kaldırımda oturan gence çarptı

Kahta'da yoldan çıkan otomobil kaldırım kenarında oturan 19 yaşındaki Adem G.'ye çarparak ağır yaralanmasına yol açtı, genç Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta'da yoldan çıkan otomobil kaldırımda oturan gence çarptı

kaza ve olay yeri:

Kaza, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi Hacı Bozkurt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine İlik idaresindeki 64 ABV 067 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırım kenarında oturan Adem G. (19)'ye çarptı.

yaralının müdahalesi ve sağlık durumu:

Çarpmanın etkisiyle Adem G., otomobil ile kaldırım arasında sıkıştı ve ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem G.'nin tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılan incelemeler ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIM...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIM KENARINDA OTURAN KİŞİYE ÇARPTI. KAZADA 19 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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