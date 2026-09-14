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Kahvaltı şart mı? asıl hedef gün boyu dengeli beslenme

Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu Kaya, kahvaltının zorunlu olmadığını; asıl hedefin yaşa, sağlık durumuna ve günlük ihtiyaçlara göre gün boyu yeterli ve dengeli beslenme olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:29

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kahvaltı şart mı? asıl hedef gün boyu dengeli beslenme

Uzman görüşü: kahvaltı herkes için zorunlu değil

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Serenay Sağıroğlu Kaya, kahvaltının sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu ancak her birey için aynı gerekliliğe sahip olmadığını belirtti. Uzman, kahvaltının gerekliliğinin kişinin yaşına, sağlık durumuna, günlük hareketliliğine ve açlık hissine göre değiştiğini vurguladı. Gece boyunca süren açlığın ardından yapılan öğünün vücuda enerji ve besin sağlama açısından fırsat sunduğunu; özellikle sabahları yoğun çalışan, fiziksel aktivitesi yüksek veya güne aç başlayanlar için dengeli bir kahvaltının gün verimliliğini artırabileceğini söyledi.

Kahvaltının içeriği neden önemli?

Kaya, sabah uyanır uyanmaz kahvaltı yapmayı zorunlu kılan tek bir kural olmadığını; sabah açlık hissetmeyen kişilerin kendilerini zorlamadan, günün ilerleyen saatlerinde dengeli öğünlerle ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini aktardı. Ancak burada dikkat edilmesi gerekenin öğün yapmak değil, günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmak olduğunu belirtti.

Uzman, şekerli içecekler, aşırı işlenmiş ürünler ve yoğun hamur işleriyle hazırlanan kahvaltıların gereksinimleri yeterince karşılamayabileceğini söyledi ve dengeli bir kahvaltıda protein, lif, vitamin ve mineral yönünden zengin besinlere yer verilmesini önerdi. Yumurta, peynir, yoğurt, tam tahıllı ekmek, domates, salatalık, mevsim meyveleri ve ceviz gibi seçeneklerin öğünün besin değerini artırdığına dikkat çekti. Protein ve lifin tokluk hissini desteklediğini, sebze ve meyvelerin ise günlük lif, vitamin ve mineral alımına katkı sağladığını kaydetti.

Çocuklar, ergenler ve kronik hastalıklar için öneriler

Kaya, büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklar ve ergenler için kahvaltının özellikle önemli olduğunu belirtti. Bu yaş grubunun günlük besin ihtiyaçlarının karşılanmasında kahvaltının yardımcı olabileceğini vurguladı. Buna karşılık, kahvaltının doğrudan kilo verdiren bir öğün olduğu fikrinin bilimsel açıdan kesinleşmediğini; kilo kontrolünde günlük enerji alımı, besinlerin kalitesi, fiziksel aktivite ve yaşam alışkanlıklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, diyabet gibi kronik hastalığı bulunan, kan şekeri düşüklüğü yaşayan veya düzenli ilaç kullanan kişilerin öğün düzenlerini sağlık durumlarına göre planlamalarının önemine değindi ve bu kişilere öğün saatlerini değiştirmeden ya da kahvaltıyı atlamadan önce doktor veya diyetisyenlerine danışmaları gerektiğini hatırlattı.

Temel mesaj: kahvaltı değil, dengeli beslenme öncelikli

Kaya'nın vurguladığı temel nokta, kahvaltının sağlıklı beslenmenin bir parçası olabileceği ancak herkes için değişmez bir zorunluluk olmadığıdır. Sabah aç uyananlar besleyici bir kahvaltı ile başlamalı; açlık hissetmeyenler ise günün ilerleyen saatlerinde dengeli öğünlerle ihtiyaçlarını karşılayabilir. Önemli olan, gün boyunca tercih edilen besinlerin kalitesi, yeterliliği ve kişiye uygun bir düzenin oluşturulmasıdır.

Son olarak Kaya, kişiye özel beslenme ve diyet önerileri için mutlaka bir uzman doktordan veya diyetisyenden destek alınması gerektiğini söyledi.

BESLENME VE DİYET UZMANI ELİF SERENAY SAĞIROĞLU KAYA, KAHVALTININ SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMLİ BİR...

BESLENME VE DİYET UZMANI ELİF SERENAY SAĞIROĞLU KAYA, KAHVALTININ SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLSA DA HERKES İÇİN ZORUNLU OLMADIĞINI, ASIL ÖNEMLİ OLANIN GÜN BOYUNCA DENGELİ VE YETERLİ BESLENME OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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