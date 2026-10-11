Kahve fincanından nakış tablosuna: bir kafenin el emeği dönüşümü

Düzce'de kahve ile nakışı buluşturan küçük atölye

Düzce Tarihi Mahalle Pazarı'nda butik kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kurs sayesinde nakışla tanıştı. Daha önce iğne ve iplikle çalışmadığını söyleyen Şengün, kursun ardından bu sanatı kafenin atmosferine taşıyarak farklı ürünler ortaya çıkarmaya başladı. Kahve kültürü ile el emeğini birleştiren uygulamalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve mekâna özgün bir kimlik kazandırıyor.

Kurs deneyimi ve ustalık belgesi:

Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurs, Şengün'ün nakış yeteneğini keşfetmesinde belirleyici oldu. Kurs sürecinde hem ilgi hem merak hem de yetenek ortaya çıktığını ifade eden Şengün, kursun tamamlanmasının ardından ustalık belgesi aldığını ve artık nakış eğitimi verebilecek seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu belge, çalışmalarını daha sistemli ve planlı hale getirmesine olanak sağladı.

Tasarım yelpazesi ve uygulama alanları:

Şengün, nakışı sadece tabloyla sınırlamıyor. Tablolardan kıyafetlere, örtülerden kişiye özel tasarımlara kadar geniş bir yelpazede ürünler üretiyor. Herhangi bir penyeye o anki fikirlerini işleyebildiğini, farklı örtü ve kumaşlar üzerinde çalışabildiğini ve insanların taleplerine göre tasarımlar yapabildiğini aktarıyor. Bu yaklaşım, nakışın günlük nesnelere nüfuz etmesini ve kişiselleştirilmiş hediye alternatifleri sunmasını sağlıyor.

Çalışmalarında kişiye özel dokunuşlara vurgu yapan Şengün, müşterinin isteklerine göre motif ve kompozisyonları şekillendiriyor. Nakışın sabır ve özen gerektiren bir süreç olduğunu, doğru malzeme ve teknikle estetik sonuçlar elde edilebileceğini vurguluyor.

Ekonomik açıdan şu an için nakış çalışmalarının ev ekonomisine doğrudan büyük katkı sağlamadığını söyleyen Şengün, yine de üretim sürecinin masraflarını karşılayabildiğini belirtiyor. Temel amacının üretmek ve insanlara nakışı sevdirmek olduğunu ifade eden kafe işletmecisi, iğne ve iplikle güzel tasarımlar ortaya koymanın mümkün olduğunu aktarıyor.

DÜZCE TARİHİ MAHALLE PAZARI'NDA BUTİK KAFE İŞLETEN GÜLSÜM NURSEN ŞENGÜN, HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE ALDIĞI KURSLA KEŞFETTİĞİ NAKIŞ YETENEĞİNİ FARKLI TASARIMLARA TAŞIDI.