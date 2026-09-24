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kahvehanede darbedilerek yaşamını yitiren kişiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Eylül'de bir kahvehanede darbedilerek yaşamını yitiren Mehmet Gök'ün ölümüyle ilgili Ü.B. ve E.Ç. tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kahvehanede darbedilerek yaşamını yitiren kişiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı

Kahvehanede hayatını kaybeden Mehmet Gök olayında iki tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Eylül'de Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana gelen olayda, dışarıda masa yanında hareketsiz yatan bir kişi bulunması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda hayatını kaybeden şahsın 35 yaşındaki Mehmet Gök olduğu tespit edildi.

Olayın tespit ve otopsi süreci:

İlk otopside, Gök'ün vücudunda yapılan incelemede ölüm nedeninin darbedilme olduğu belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından geniş çaplı soruşturma başlattı ve delil toplama çalışmaları yürüttü.

Gözaltı ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Ü.B. ve E.Ç. isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BİR KAHVEHANEDE ÖLÜ BULUNAN 35 YAŞINDAKİ MEHMET GÖK’ÜN DARBEDİLEREK...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BİR KAHVEHANEDE ÖLÜ BULUNAN 35 YAŞINDAKİ MEHMET GÖK’ÜN DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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