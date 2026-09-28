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Kahvehaneye silahlı saldırı: Tarsus'ta 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir kahvehaneye kapüşonlu saldırgan uzun namlulu silahla ateş açtı; 1 ölü, 4 yaralı, soruşturma devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahvehaneye silahlı saldırı: Tarsus'ta 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

Kahvehaneye silahlı saldırı: Tarsus'ta can kaybı ve yaralanmalar

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Atlı (71) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre saldırgan, semt pazarı olarak kullanılan alana geldi. Üzerinde kapüşon bulunan kişi, çantasından çıkardığı uzun namlulu silah ile kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından saldırgan çantayı bırakıp kaçtı. Olay sırasında kahvehanede bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Durumu bildiren vatandaşların çağrısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü; burada yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Atlı yaşamını yitirdi. Hastanedeki 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olay yerinde ve çevresinde yapılan arama sırasında, şüphelinin kaçarken attığı değerlendirilen silah bir evin bahçesinde bulundu. Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı arama başlattı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer olayla ilgili incelemelerini ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgi verilmeye devam edilecek.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEYE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEYE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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