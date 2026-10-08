Dolar 49,1998 +0,00%
Euro 55,2624 +0,32%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.545,21 -0,07%
EUR/USD 1,1206 +0,06%
Brent Petrol 100,91 +0,71%
--°

Kahvelipınar'da tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Kahvelipınar Mahallesi'nde tartıştığı iki çocuk tarafından göğüs ve kasıklarından bıçaklanan 16 yaşındaki Suriyeli M.S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 00:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahvelipınar'da tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Suriye uyruklu 16 yaşındaki M.S. bilinmeyen bir nedenle iki çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri henüz öğrenilemeyen çocuklar tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.S. yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve yasal süreç:

Hastanedeki müdahalelere rağmen M.S. hayatını kaybetti. Cenaze, gerekli işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak kaçan zanlıları yakalamaya yönelik polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İncelemenin devam ettiği, soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtları ve olay yerindeki tanık beyanlarının değerlendirildiği bildirildi.

Toplumsal boyut ve değerlendirme:

Olay, gençler arasındaki şiddetin yol açtığı ağır sonuçları bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililerin hızlı müdahalesi ve yürütülen soruşturma, suçun faillerinin tespit edilmesi açısından belirleyici olacak. Bu tür olaylarda mağdurun korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması için delil toplama ve tanık ifadelerinin önemi öne çıkıyor.

GAZİANTEP’TE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

GAZİANTEP’TE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tem otoyolunda gece yarısı çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaral...
images

Virajda kontrolü kaybeden araç şantiye alanına uçtu: sürücü alkollü çıktı
images

Niğde'de kavşakta çarpışma: yol kenarında 1 kişi yaralandı
images

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tem otoyolunda gece yarısı çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

Virajda kontrolü kaybeden araç şantiye alanına uçtu: sürücü alkollü çıktı

Niğde'de kavşakta çarpışma: yol kenarında 1 kişi yaralandı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi