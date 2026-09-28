Kalbinizi ertelemeyin: basit yaşam değişiklikleri riskinizi azaltır

Kalp sağlığını korumanın temel adımları:

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Ersoy, kalp sağlığının korunmasında yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli takiplerin belirleyici olduğunu söyledi.

Düzenli kontroller ve risk takibi:

Ersoy, düzenli kontrollere vurgu yaparak tansiyon hastalığı olmayan kişilerin dahi tansiyonlarını aralıklı olarak ölçtürmesini önerdi. Ayrıca, yılda en az bir kez kan kolesterolü ve kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü bulunanların kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini, özellikle 45 yaşından önce aile bireylerinde hastalık görülmesi halinde kardiyoloji muayenesinin önem taşıdığını ifade etti.

Yaşam tarzı ve beslenme önerileri:

Düzenli yaşam ve yeterli uykunun kalp sağlığı açısından önemli olduğuna işaret eden Ersoy, egzersizin günlük yaşamın parçası haline getirilmesini önerdi: "Haftada en az 3-4 gün, 30-45 dakika yürüyüş yapmak ve düzenli egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmek kalp sağlığımızı korumaya yardımcı olur." Beslenme konusunda ise Akdeniz tipi beslenmenin tercih edilmesi ve tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini söyledi. Sigara kullanımının riski artıran faktörlerden biri olduğuna dikkat çekerek, sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Acil belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Göğüs ağrısının bazı durumlarda ciddi bir sağlık sorunu işareti olabileceğini belirten Ersoy, uyarısını net ifadelerle paylaştı: "Şiddetli, baskı şeklinde, sırta veya çeneye yayılan göğüs ağrınız varsa; buna özellikle soğuk terleme eşlik ediyorsa ve ağrınız geçmiyorsa acil servise başvurun." Ayrıca yürürken veya merdiven çıkarken ortaya çıkan göğüste baskı ya da yanma şeklindeki aralıklı ağrılar ile yeni başlayan nefes darlığının da dikkate alınması gerektiğini ve bu şikayetlerin kardiyoloji kontrolü gerektirdiğini vurguladı.

Ersoy'un çağrısıyla özetle: kendinize bir iyilik yapın ve kalbinizi ertelemeyin. Düzenli takip, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakma adımları, kalp sağlığını korumada temel önlemler olarak öne çıkıyor.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA YER ALDIĞINA DİKKAT ÇEKEN MANİSA ŞEHİR HASTANESİ KARDİYOLOJİ HEKİMİ UZM. DR. ELİF İLKAY YÜCE ERSOY, KALP SAĞLIĞININ KORUNMASINDA DÜZENLİ KONTROLLER, SAĞLIKLI BESLENME VE EGZERSİZİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. ERSOY, ÖZELLİKLE ŞİDDETLİ VE BASKI ŞEKLİNDEKİ GÖĞÜS AĞRISI İLE NEFES DARLIĞI GİBİ BELİRTİLERDE VAKİT KAYBETMEDEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "BU 29 EYLÜL DÜNYA KALP GÜNÜ’NDE KENDİNİZE BİR İYİLİK YAPIN VE KALBİNİZİ ERTELEMEYİN" DEDİ.