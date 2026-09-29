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Kalbinizi ertelemeyin: Dünya Kalp Günü'nde uzmanın temel önerileri

Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde erken farkındalık, kontroller ve sağlıklı yaşamın kalbi korumada belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kalbinizi ertelemeyin: Dünya Kalp Günü'nde uzmanın temel önerileri

Uzmandan uyarı: kalp sağlığında erken farkındalık hayat kurtarıyor

Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmada erken farkındalığın önemine dikkat çekti. Dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık yükü oluşturan kalp-damar hastalıklarının büyük bir bölümünün düzenli kontroller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve risk faktörlerinin erken dönemde yönetilmesiyle önlenebildiğini belirtti.

Kalp hastalıklarının sessiz ilerleyişi:

Çatakoğlu, kalp-damar hastalıklarında en önemli risklerden birinin kişinin kendini sağlıklı hissetmesine rağmen bazı risk faktörlerinin yıllar içinde damar yapısını olumsuz etkilemesi olduğunu söyledi. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, sigara kullanımı, fazla kilo, hareketsizlik ve aile öyküsü önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir; bu nedenle risk durumuna göre düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak büyük önem taşıyor.

Belirtiler ve acil değerlendirme gerektiği durumlar:

Kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bulgular arasında göğüste baskı, sıkışma veya ağrı, nefes darlığı, eforla ortaya çıkan çabuk yorulma, soğuk terleme, bulantı ve göğüsten kola, sırta, boyuna veya çeneye yayılan ağrı bulunuyor. Bu belirtiler yeni başladıysa, şiddetliyse veya dinlenmekle geçmiyorsa vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılmalı.

Korunma için günlük adımlar:

Prof. Dr. Çatakoğlu, kalp sağlığını korumanın temel adımlarını dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, ideal vücut ağırlığını koruma, sigaradan uzak durma, tansiyon ve kolesterol değerlerini takip etme ve diyabet varsa kan şekeri kontrolünü sağlama olarak sıraladı. Ayrıca uyku düzeni ve stres yönetiminin de sağlıklı yaşamın önemli parçaları olduğuna dikkat çekti. Küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin uzun vadede kalp sağlığı açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Kişiye özel risk değerlendirmesi:

Her bireyin kalp-damar hastalığı açısından riski aynı değildir; yaş, aile öyküsü, mevcut hastalıklar, tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı ve yaşam tarzı birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle ailesinde erken yaşta kalp-damar hastalığı bulunanlar ile hipertansiyon, diyabet veya kolesterol yüksekliği olanların risklerini hekimleriyle değerlendirmeleri önemli. 29 Eylül Dünya Kalp Günü, kalbimizin sağlığını yalnızca bir gün değil hayatımız boyunca korumamız gerektiğini hatırlatıyor: kalbinizi korumak için belirtileri beklemeyin, risklerinizi bilin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayatınızın bir parçası haline getirin.

ALP BURAK ÇATAKOĞLU

ALP BURAK ÇATAKOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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