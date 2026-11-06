Kaldırım işgallerine karşı Kırıkkale'de zabıta denetimi

Denetimlerin kapsamı:

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılabilmesini sağlamak amacıyla rutin denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yayaların geçişini engelleyen malzemelerin kaldırıldığı ve alanların trafiğe açık hâle getirildiği bildirildi.

Denetimler sırasında ekipler, kaldırımların engelsiz kullanımına dikkat çekti ve yayaların güvenliğini ön planda tutarak müdahalelerde bulundu. İşgallerin kaldırılmasıyla birlikte yayaların hareket alanında gözle görülür bir rahatlama sağlandığı aktarıldı.

Esnafa yönelik uyarılar:

Ekipler, esnafı kaldırımları işgal etmemeleri konusunda bilgilendirdi ve yaya geçişini engelleyen uygulamalara son verilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıların özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar için güvenli erişim sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, kaldırımların yayalar için uygun tutulmasının önemini vurgulayarak denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu. Vatandaşların ve esnafın paydaş olarak sorumluluk almasının, şehir içi yaya güvenliğini artıracağına dikkat çekildi.

KIRIKKALE'DE ZABITA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, YAYALARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MALZEMELER KALDIRILMASI İSTENDİ