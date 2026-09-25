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Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşamını yitirdi

Ankara Altındağ'da köfteci Ali Arduç, bir müşterinin kaldırım taşıyla saldırısında ağır yaralandı ve iki gün sonra hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşamını yitirdi

Ankara Altındağ'da tezgâhı başında saldırıya uğrayan köfteci yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül Çarşamba akşamı meydana gelen olayda, tezgâh işleten 46 yaşındaki Ali Arduç ağır yaralandı. İddialara göre tartışma sırasında bir müşteri, yerdeki kaldırım taşını alarak Arduç'a vurdu; saldırı sonrası Arduç yerde de defalarca tekmelendi.

olayın gelişimi:

Olay, Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında hesabın ödenmesi talebiyle başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle büyüdü. Çevredekilerin müdahalesi gecikince kavgada taraflardan biri kaldırım taşını kullanarak Arduç'un başına darbe indirdi. Yaralanan Arduç ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Arduç, aldığı darbeler ve yere düşme sonucu oluşan çoklu travmalar nedeniyle iki gün süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve saldırgan olduğu öne sürülen İ.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor ve olaya karışan diğer kişilerin tespiti için çalışmalarını derinleştiriyor.

Olay, mahallede güvenlik ve esnaf arasındaki gerilim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve adli süreç tamamlanana dek soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Arduç'un ailesi ve meslektaşları, yaşanan saldırı sonrası hem taziyelerini iletti hem de olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

NKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE OĞLU İLE BİRLİKTE KÖFTE TEZGAHI İŞLETEN 46 YAŞINDAKİ ALİ ARDUÇ...

NKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE OĞLU İLE BİRLİKTE KÖFTE TEZGAHI İŞLETEN 46 YAŞINDAKİ ALİ ARDUÇ, MÜŞTERİSİYLE YAŞADIĞI TARTIŞMADA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI. 2 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VEREN ARDUÇ, HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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