Kaldırımda düşen 85 yaşındaki adam başını taşa çarparak yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesinde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir kişi aniden dengesini kaybederek düştü. Olayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

Yaşamını yitiren kişinin Hasan Ayvaz (85) olduğu tespit edildi. Ayvaz düşüş sırasında başını taşa çarptı ve çarpmanın etkisiyle bilinci kapandı.

müdahale ve adli süreç:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Ayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Ayvaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA’DA KALDIRIMDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 85 YAŞINDAKİ HASAN AYVAZ (85), BAŞINI TAŞA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.