Kaldırımda yürüyen kişi arkadan bıçaklandı; polis kaçanı arıyor

Olayın özeti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, yabancı uyruklu Y.İ. kaldırımda yürürken arkadan yaklaşan bir kişi tarafından art arda bıçaklandı. Zanlının olay yerinden kaçtığı; yaralının ağır olduğu bildirildi.

Olay yeri ve müdahale:

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.İ. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde yapılan ilk incelemede zanlı tarafından bıçağın bırakıldığını tespit etti.

Polis çalışmalarında ilk tespitler:

Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanığı yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "2 kişi 3 kişi yürüyerek aşağı iniyordu. Arkadan bir tane bıçaklı arkadaş geldi. Baldırlarından bıçakladı. Sonra yukarı doğru kaçtı. Arkadaş ağacın yanına düştü ambulansı aradık. Olayın içeriğini bilemiyoruz. Sadece olay anına tanık olduk"

Gelişmeler hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor; polis soruşturması sürüyor.

Küçükçekmece’de arkadan yaklaştığı adamı bıçaklayıp kaçtı