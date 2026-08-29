Kaldırımdaki sözlü tartışma Bursa Emek'te kısa sürede yumruklu kavgaya döndü

Kaldırım tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde duran bir şahıs ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve müdahale:

Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı; kavgaya karışanların kimlikleri veya olayı tetikleyen neden kaynaklarda belirtilmedi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların yüz yüze gelip kısa süre içinde fiziksel çatışmaya geçtiği, ardından çevredeki kişilerin araya girdiği görülüyor.

Kaynaklar olayla ilgili başka detay vermedi; resmi makamların veya tarafların açıklamaları bekleniyor. Olayla ilgili görüntüler ise yerel güvenlik kaydında tutuluyor.

SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜDÜ, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU