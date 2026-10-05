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Kaldırımdaki üniversite öğrencisi yol kenarı demirlerine sıkıştı: kaza güvenlik kamerasında

Gümüşhane'de refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye B.'ye çarptı; olayda 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 23:56

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaldırımdaki üniversite öğrencisi yol kenarı demirlerine sıkıştı: kaza güvenlik kamerasında

Kaldırımdaki öğrenciye çarpan araç Bağlarbaşı Mahallesi'nde refüje çarptı

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Bayburt istikametine giden 54 SG 038 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Furkan Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol ortasındaki refüje çarparak karşı şeride geçti ve kaldırımda yürüyen Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümeyye B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz öğrenci yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı.

kurtarma süreci:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, demir parmaklıklar arasında sıkışan Sümeyye B.'yi kurtararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğrenci, daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazada sürücü Enes Furkan Y. ile otomobilde bulunan yolcular Berkay T. ve Muhammet R. de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla aynı hastaneye sevk edildi. Toplamda 4 kişi yaralandı.

soruşturma ve kamera görüntüleri:

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin oldukça hızlı olduğu görüldü; bu kayıtlar, kaza nedeninin tespitine yönelik soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmenin yetkili mercilerce paylaşılacağını belirtti.

GÜMÜŞHANE’DE BAĞLARBAŞI MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJE...

GÜMÜŞHANE’DE BAĞLARBAŞI MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJE ÇARPARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ VE KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPTI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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