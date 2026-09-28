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Kaldırımlar yenileniyor: Ardahan'da yaya konforu artırılıyor

Ardahan Belediyesi, kent genelinde yıpranan kaldırımlarda bakım, onarım ve zemin düzenlemesi yaparak daha güvenli, düzenli ve estetik yaya ulaşımı hedefliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaldırımlar yenileniyor: Ardahan'da yaya konforu artırılıyor

çalışmanın özeti:

Ardahan Belediyesi kent genelinde başlattığı kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kullanım ömrünü tamamlamış ve yıpranmış kaldırımlarda söküm, bakım ve yeniden düzenleme işleri yapıyor; amaç vatandaşların daha güvenli ve konforlu yaya ulaşımına kavuşmasını sağlamak.

uygulama ve zemin düzenlemesi:

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde mevcut kaldırım kaplamaları kaldırılıp, zemin önce düzenleniyor. Ardından kaldırım yüzeyleri yeniden biçimlendirilerek daha kullanışlı hale getiriliyor; yapılan uygulamalar hem işlevsel hem de estetik kaygılar gözetilerek planlanıyor.

güvenlik ve ulaşımın sürekliliği:

Belediye ekipleri, çalışma yapılan alanlarda yayaların ulaşımının aksamaması için gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor ve alternatif yönlendirmeler sağlıyor. Tamamlanan bölümle birlikte kaldırımların daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Yetkililer, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki kaldırım ve yol düzenleme işlerinin program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.

ARDAHAN BELEDİYESİNİN KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN BELEDİYESİNİN KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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