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Kaldırımlarda yenileme: Didim'de parke ve zemin düzenlemesi sürüyor

Didim Belediyesi, farklı mahallelerde yaya yollarında zemin tesviyesi ve parke taşı döşeyerek kullanım konforu ve kent dokusunu iyileştirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaldırımlarda yenileme: Didim'de parke ve zemin düzenlemesi sürüyor

çalışma alanları:

Didim Belediyesi ilçe genelinde farklı noktalarda yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında yaya yollarında zemin düzenlemesi ve parke taşı uygulamalarını sürdürüyor. Yaya yolları ve ortak kullanım alanlarında yapılan müdahalelerle mevcut yüzeyler yenileniyor ve daha düzenli hale getiriliyor.

çalışma süreci:

Çalışmalar öncelikle döşeme yapılacak alanlarda zemin hazırlığı ve tesviye ile başlıyor. Ardından parke taşları belirlenen ölçü ve hat doğrultusunda yerleştirilerek döşeme tamamlanıyor. Uygulama sırasında zemin bütünlüğü ve taşların düzgün yerleşimi gözetilerek yaya kullanımına uygun alanlar oluşturuluyor.

amaç ve beklenti:

Yürütülen uygulamalarla fiziksel şartların iyileştirilmesi, günlük kullanımın kolaylaşması ve kamusal alanların daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Planlanan parke taşı ve zemin düzenleme çalışmalarıyla kullanım konforu artırılmak ve kent dokusu güçlendirilmek amaçlanıyor. Didim Belediyesi üstyapı çalışmalarını ilçenin farklı mahallelerinde aralıksız olarak sürdürüyor.

AYDIN&#039;IN DİDİM İLÇESİNDE FARKLI NOKTALARINDA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAYA...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE FARKLI NOKTALARINDA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAYA YOLLARINDA ZEMİN DÜZENLEMESİ VE PARKE TAŞI DÖŞEME UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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