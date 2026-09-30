Kaldırımları boşaltma operasyonu: Kepez'te seyyar satıcılara sıkı denetim

Kaldırımları boşaltma operasyonu: Kepez zabıta pazar alanlarında müdahale etti

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazar alanları ile çevresinde kaldırımların işgalini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, izinsiz 2. el eşya satışı yapan ve seyyar faaliyet gösteren kişilere yönelik müdahalelerde bulundu; bazı satıcıların malzemelerine el konulurken direniş görüntülendi.

Denetimlerin odağı:

Uygulama, yoğun alışveriş günlerinde yaya trafiğinin aksamasını engellemek ve kamusal alanların mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak üzere planlandı. Zabıta ekipleri, kaldırımların ve ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılmasına izin vermeyerek, özellikle izinsiz ve kayıtsız satışların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, denetimlerin sadece kamusal düzeni korumadığını; aynı zamanda kurallara uygun hareket eden pazar esnafının haklarını koruyup haksız rekabeti engellediğini vurguladı.

Saha uygulaması ve sonuçları:

Kontroller sırasında izinsiz satış yapan kişiler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı ve bazı seyyar satıcıların malzemelerine el konuldu. El koyulan malzemeleri vermek istemeyen satıcılarla zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı; müdahaleler ekiplerin soğukkanlılığıyla sonlandırıldı.

Denetimler, saha şartlarına, pazarların yoğunluk durumuna ve vatandaşlardan gelen anlık bildirimlere göre şekillendiriliyor. Zabıta ekiplerinin mesaisi yalnızca pazar kurulduğu saatlerle sınırlı kalmıyor; kontroller haftanın her günü kararlılıkla sürdürülüyor.

Kepez Belediyesi, ilçede yaya güvenliği ve alışveriş konforunu merkeze alan bu kapsamlı denetimlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların pazar alanlarına ulaşımı ve pazar içindeki hareketliliğin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Malzemelerine el konulan seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine direndi