Kaza yeri ve çarpışmanın görünümü:

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda bugün iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri H.K. (59) yönetimindeki 19 AEL 512 plakalı otomobil, diğeri ise M.K. (66) idaresindeki 06 EDE 287 plakalı Fiat marka otomobildi.

ilk müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından yaralanan sürücü M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tıbbi değerlendirmelerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bölge trafik ekiplerinin ön incelemesinde, H.K.'nin kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı değerlendirildi. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ M.K., SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.