Kalecik'ten rekolte müjdesi: üzüm üretiminde 3 milyon 850 bin ton hedefi

Kalecik'te bağ bozumu ve genetik kaynak vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’nın Kalecik ilçesindeki Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonunu ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı. İstasyonda 153 yerli ve yabancı çeşit asma bulunduğunu belirten Yumaklı, burayı "önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi" olarak nitelendirdi ve bu kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Ankara'nın bağcılık kapasitesi

Yumaklı, Ankara’nın tarımsal altyapısının güçlü olduğunu, Ankara’da üretilen üzümün yarısının Kalecik ilçesinde toplandığını vurguladı. Özellikle Kızılırmak çevresinde oluşan yoğun üretim alanlarının kendine has aroma ve çeşitlilik sunduğunu söyleyen bakan, "Türkiye önemli bir üzüm üreticisi ülke" değerlendirmesinde bulundu.

Rekolte artışı, üretim hedefleri ve piyasa dengesi

Bakan Yumaklı, bu sezon yağışların iyi gitmesinin üzümde ciddi bir rekolte artışına yol açtığını belirterek, Türkiye’nin 2024 sonu itibarıyla üzüm üretiminde dünyada 7. sırada ve kuru üzüm ihracatında 1. sırada olduğunu hatırlattı. Yumaklı, üretimin katma değerli ve markalı ürünlere dönüştürülmesi için bakanlık ile üniversitelerin, özellikle Ankara Üniversitesi’nin birlikte çalıştığını ifade etti.

Geçen yılın bazı dönemlerinde yaşanan don ve kuraklığın ürünleri etkilediğini anımsatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2 buçuk milyon ton olmuştu. Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak."

Bakan, tarımsal üretimde genel bir değerlendirme yaparak, "Bu sene bereketle beraber inşallah 140 milyon tonu üretimde aşmış olacağız" dedi ve çiftçilerin yeni ekim dönemine hazırlık yaptığını belirtti. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl 12,3 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, gıda arz güvenliğine yönelik piyasa düzenlemelerinin önemini vurguladı.

Yumaklı son olarak, hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olduğu bir süreç oluşturmak için tüm tarafların gayret gösterdiğini ifade etti ve elde edilen bereketin ülke ekonomisine ve tarımsal sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, "BU SENE ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ. 3 MİLYON 850 BİN TONLUK BİR ÜZÜM ÜRETİMİ İNŞALLAH ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK" DEDİ.