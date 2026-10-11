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kaleiçi sokaklarında oryantiring coşkusu

Kaleiçi Old Town Festivali kapsamındaki oryantiring yarışmasına 815 kayıtla 800'ü aşkın katılımcı katıldı; harita ve pusula ile tarihi rotalar keşfedildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

kaleiçi sokaklarında oryantiring coşkusu

Kaleiçi'nin dar sokaklarında spor ve keşif bir araya geldi

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen oryantiring yarışması, tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde yoğun ilgi gördü. Etkinlikte aileler, gençler, yıldızlar ve yetişkinler kategorilerinde toplamda 800'ü aşkın sporcu parkura çıktı ve bölgenin simge noktalarını harita ile bulmaya çalıştı.

yarışmanın nasıl gerçekleşti:

Üç Kapılar'da başlayan yarışmada katılımcılar, elektronik kontrol sistemleri yerine klasik yöntemlerle, yani harita ve pusula kullanarak ilerledi. Organizasyon kapsamında belirlenen 35 hedef noktasına ulaşmak için yarışan sporcular, Kaleiçi'nin labirenti andıran sokaklarında yön bulma becerilerini sınadı. Bazıları hedefleri en kısa sürede tamamlamak için koşarken, bazıları ise meydanlar ve ara sokaklarda durup tarihi dokuyu keşfetmenin keyfini yaşadı.

Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımı artıracak şekilde düzenlendi; çocuklu aileler için de uygun parkurlar hazırlandı ve hafta sonunu sporla, kültürle ve keşifle değerlendirmek isteyenler için cazip bir alternatif sundu.

katılımcı görüşleri ve gelecek hedefleri:

Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Varol Tanğ, geçtiğimiz yıl yaklaşık 384 katılımcı olduğunu, bu yıl ise kayıt sayısının 815'e ulaştığını belirterek etkinliğin hızla büyüdüğünü vurguladı. Tanğ, dijital cihazlar yerine harita ve pusula kullanılmasının çocukların yön bulma ve harita okuma becerilerini geliştirmeyi amaçladığını ifade etti ve Muratpaşa Belediyesi'nin 2028'de Dünya Masterlar Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını, organizasyona yaklaşık 15 bin katılımcı gelmesinin beklendiğini aktardı.

Katılımcılar da etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Halime Aslan, Kaleiçi'ni eğlenceli şekilde keşfetme fırsatı bulduklarını, daha önce girmedikleri sokaklara girmek için etkinliği iyi bir bahane olarak gördüklerini söyledi. Onur Tekışık ise kızıyla birlikte parkuru tamamlamanın kendileri için keyifli olduğunu belirtti. Gözde Yılmaz ise ailecek katılmanın çocukların hem kültürü tanıması hem de harita ve spor deneyimi kazanması bakımından değerli olduğunu ifade etti.

Organizasyon, rekabet odaklı katılımcılarla keşif ve aile etkinliği arayanları aynı ortamda buluşturarak Kaleiçi'nin kültürel dokusunu sporla harmanladı. Etkinliğin artan katılımcı sayısı ve 2028 hedefi, oryantiringin bölgedeki profilini yükseltirken, gelecek yıllarda daha geniş bir katılımla benzer etkinliklerin düzenleneceğine işaret ediyor.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI KALEİÇİ OLD TOWN...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ KAPSAMINDA, ORYANTİRİNG YARIŞMASI BU YIL İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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