Kaleiçi'nde kırmızı formayla tarihi rotada Muratpaşa'nın yıldızları

Antalya'nın tarihi Kaleiçi sokakları, Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımına ev sahipliği yaptı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oyuncular, kırmızı formalarıyla Mirador'dan Hadrian Kapısı'na uzanan güzergahta objektif karşısına geçti. Çekimlere takımın başantrenörü Inessa Korkmaz de katıldı.

kaleiçi'nde çekim rotası:

Fotoğraf çekimi, taş sokaklar, tarihi yapılar ve Antalya manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. Kırmızı formalarla verilen kareler, takımın görsel kimliğini öne çıkarırken kentin tarihi dokusuyla kontrast oluşturdu; çekimler tanıtım ve medya çalışmaları için planlandı.

lig fikstürü ve maç takvimi:

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda yer alacak ve gruptaki 14 takım içinde toplam 26 maç oynayacak. Sezon, 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda PTT karşısında başlayacak. Takımın ilk iç saha sınavı ise 10 Ekim Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Zeren Spor ile olacak.

Teknik ekip, çekimin takım içinde birlik ve motivasyonu artırmayı, yeni sezon öncesi dikkat çekici bir tanıtım sağlamayı hedeflediğini belirtti. Muratpaşa'nın Sultanları olarak anılan ekip, lig maratonuna hazırlanırken görsel ve sportif hazırlıklarını eş zamanlı sürdürüyor.

ANTALYA’NIN TARİHİ KALEİÇİ SOKAKLARI, BU KEZ MURATPAŞA’NIN SULTANLARI’NA SAHNE OLDU.