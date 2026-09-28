Dolar 48,9765 +0,12%
Euro 55,7655 +0,04%
Bist 12.555,11 -2,67%
Altın Gram 6.578,49 -3,32%
EUR/USD 1,1380 -0,11%
Brent Petrol 100,62 +3,26%
--°

Kaleiçi'nde kırmızı formayla tarihi rotada Muratpaşa'nın yıldızları

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kaleiçi'nde kırmızı formalarla fotoğraf çekimi yaptı; fikstür açıklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kaleiçi'nde kırmızı formayla tarihi rotada Muratpaşa'nın yıldızları

Kaleiçi'nde kırmızı formayla tarihi rotada Muratpaşa'nın yıldızları

Antalya'nın tarihi Kaleiçi sokakları, Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımına ev sahipliği yaptı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oyuncular, kırmızı formalarıyla Mirador'dan Hadrian Kapısı'na uzanan güzergahta objektif karşısına geçti. Çekimlere takımın başantrenörü Inessa Korkmaz de katıldı.

kaleiçi'nde çekim rotası:

Fotoğraf çekimi, taş sokaklar, tarihi yapılar ve Antalya manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. Kırmızı formalarla verilen kareler, takımın görsel kimliğini öne çıkarırken kentin tarihi dokusuyla kontrast oluşturdu; çekimler tanıtım ve medya çalışmaları için planlandı.

lig fikstürü ve maç takvimi:

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda yer alacak ve gruptaki 14 takım içinde toplam 26 maç oynayacak. Sezon, 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda PTT karşısında başlayacak. Takımın ilk iç saha sınavı ise 10 Ekim Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Zeren Spor ile olacak.

Teknik ekip, çekimin takım içinde birlik ve motivasyonu artırmayı, yeni sezon öncesi dikkat çekici bir tanıtım sağlamayı hedeflediğini belirtti. Muratpaşa'nın Sultanları olarak anılan ekip, lig maratonuna hazırlanırken görsel ve sportif hazırlıklarını eş zamanlı sürdürüyor.

ANTALYA’NIN TARİHİ KALEİÇİ SOKAKLARI, BU KEZ MURATPAŞA’NIN SULTANLARI’NA SAHNE OLDU.

ANTALYA’NIN TARİHİ KALEİÇİ SOKAKLARI, BU KEZ MURATPAŞA’NIN SULTANLARI’NA SAHNE OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli’den dünya ikinciliği: Hilal Bayhan finalde gümüşle döndü
images

Düzce'de kıyasıya mücadele bitti: Baha Alptekin 3 bantta il birincisi oldu
images

Akhisar’ın genç pedalları Çağlak Kalesi’nde 13 dereceyle döndü
images

Erzurumlu ringin yeni yıldızı Berat Önal dünya şampiyonu oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bem-Bir-Sen van şubesinde birlik ve hizmet vurgusu: Yunus Özsever dönemi

Kilis’te trafik bilinci güçlendiriliyor: 4 bin 64 öğrenci uygulamalı eğitim aldı

Arzu Acunsöz'ün ölümü: mahkemenin tutuksuz kararına aileden tepki

Keban'da oltayla yakalanan dev turnalar gölün zenginliğini gösterdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi