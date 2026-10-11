Kaleiçi'nde tarih ve sanat iç içe geçti

Kaleiçi sokakları açık hava galerisine dönüştü:

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, tarihî Kaleiçi’nin dar sokaklarını ve meydanlarını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturdu. Resim, heykel, seramik ve fotoğraf sergileri; atölye çalışmaları, konserler, bale gösterileri ve defileler festival boyunca kentin simge noktalarında ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikler, Kaleiçi’nin tarihî dokusunu sanatla eşleştirerek bölgeyi adeta açık hava sanat galerisini andıran bir mekâna dönüştürdü.

sergiler ve halk atölyeleri:

Tarihi evlerin önleri, sokak köşeleri ve küçük meydanlar sanatçıların stüdyosuna dönüştü; sanatseverler eserleri tarihî çevre içinde görme imkânı buldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen halk katılımlı atölyeler, ziyaretçileri üretim sürecine dahil ederek paylaşım ve öğrenme odaklı bir ortam yarattı. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Osman Özeren de eserlerini sergilemek üzere festivale katıldığını ve gördükleri ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

hadrian kapısı ve üç kapılar alanında heykel çalıştayı:

Hadrian Kapısı önünde düzenlenen "Likya’nın Atları" heykel çalıştayı, katılımcılara heykel üretiminin aşamalarını izleme fırsatı sundu. Heykeltıraş Cem Güney Çevikbaş çalışmalarında geçen yıl tamamlanan başın ardından bu yıl gövdeyi şekillendirdi. Çevikbaş, yapılan çalışmanın daha büyük ölçekli bir projeye hazırlık niteliği taşıdığını ve festivalin sağladığı imkânlarla verimli bir süreç yürüttüklerini ifade etti.

Çevikbaş, Likya atlarının tek bir heykelden ibaret olmayıp toplam 30 heykelden oluşacak bir koleksiyon olarak tasarlandığını ve Antalya’ya simge olacak 10 metre yüksekliğinde anıtsal bir Likya atı heykeli yapmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin belediyeler ve valilik desteğiyle birkaç yıl içinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Çevikbaş, "Çanakkale’nin nasıl bir Truva Atı varsa Antalya’nın da Likya Atı olsun" diyerek kente özgü bir simge yaratma hedeflerini vurguladı.

hadrian’ın kuğuları ve meydan konserleri:

Üç Kapılar’ın tarihî atmosferi, festivalde sahnelenen "Hadrian’ın Kuğuları" bale gösterisiyle farklı bir görsel boyut kazandı. Beyaz kostümleriyle balerinlerin sunduğu performans, izleyicilere tarihi yapı önünde estetik bir deneyim sundu. Hadrian Kapısı önünde festival süresince her gün düzenlenen konserler ise meydanı müziğin merkezi hâline getirdi; sokaklardaki performanslar Kaleiçi’nin farklı noktalarına coşkuyu taşıdı.

hıdırlık kulesi'nde konser ve moda:

Hıdırlık Kulesi Seyir Terası, denize bakan manzarası eşliğinde festivalin önemli sahnelerinden biri oldu. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, soprano Arzu Aydoğdu, tenor Erdi Can Aybaş ve piyanist Talgat Arakeev ile verdikleri şan konserinde izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Aynı noktada gün batımında gerçekleşen "Geçmişten Geleceğe Anadolu’nun Couture Yorumu" defilesi ise küratör Aydın Işık yönetiminde Muhammer Ketenci, Kunkei Sabina ve Gözde İşbilir’in tasarımlarını dört farklı sunumla izleyiciyle buluşturdu.

Festivalin çok disiplinli yapısı, Kaleiçi’nin tarihî dokusunu koruyarak sanatın farklı alanlarını bir araya getirdi. Sergiler, performanslar ve atölyelerin sağladığı etkileşim; hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için kültürel zenginliği görünür kıldı. Etkinliklerin bir araya getirdiği paylaşımlar, Kaleiçi’nin yerel kimliğini pekiştirirken kentin kültür turizmine katkı sağlamayı sürdürecek gibi görünüyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN BU YIL 11'İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ, TARİHÎ KALEİÇİ SOKAKLARINI SANATIN FARKLI DİSİPLİNLERİYLE BULUŞTURDU.