Kaleiçi'ni yıl boyunca canlı tutan belediyecilik vizyonu

Başkan Uysal'ın değerlendirmesi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyalı sanayici ve iş insanlarıyla buluşmasında Kaleiçi'nin yıllar içinde geçirdiği dönüşümü anlattı. Uysal, kentin sadece görünür yatırımlarla değil; eğitim, sosyal destekler, yaşlı hizmetleri ve yeşil alanlar gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmalardan beslendiğini vurguladı. Belediye hizmet anlayışını 'üretim belediyeciliği' olarak tanımlayan Uysal, kentin yaşam kalitesinin insanlar arasındaki ilişkiler ve sunulan sosyal faydalarla ölçüldüğünü ifade etti.

Uysal'ın sözleri arasında öne çıkan mesaj şöyleydi: 'Bir kentin kalitesini onun içinde bulunduğu binalar, gökdelenler temsil etmez. Bir şehrin kalitesini, değer yargıları, en zenginden en yoksula nüfusun nasıl yaşadığı ve sosyal yaşamda kentte ne tür faydaların sunulduğu belirler.' Bu yaklaşım, Muratpaşa Belediyesi'nin yatırımlarının sosyal boyutunu ön plana çıkarıyor.

Mali disiplin ve hizmet sürekliliği

Ekonomik dalgalanmalara rağmen hizmetlerin aksamaması için mali disipline sıkı bir şekilde bağlı olduklarını belirten Uysal, harcamaların yakından takip edildiğini ve kaynakların etkin kullanıldığını aktardı. Başkan, belediye yönetiminde bütçe takibinin ve verimliliğin önemine dikkat çekerek, kent yaşam kalitesinin ekonomik krizlerden olumsuz etkilenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Uysal'ın vurguladığı yaklaşım, özellikle temel hizmetlerin korunması ve sosyal destek mekanizmalarının sürekliliği açısından öne çıkıyor.

Kaleiçi'nin dönüşümü ve uluslararası görünürlük

Kaleiçi'nin Muratpaşa ve Antalya için taşıdığı kültürel değere dikkat çeken Uysal, antik kentin yalnızca turistik bir bölge olmadığını, uluslararası ölçekte önemli bir kültürel miras olduğunu hatırlattı. Geçmişte yaşanan güvenlik ve işletme sorunlarına rağmen bölgenin yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdiğini, yürütülen çalışmalar sayesinde Kaleiçi'nin artık 12 ay yaşayan, hizmet üreten ve ziyaretçilerin tercih ettiği bir merkez haline geldiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'nin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalardan biri de Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali. Uysal, festival kapsamında farklı ülkelerden kent heyetlerini Antalya'da buluşturduklarını ve gelen heyetlerin büyük oranda Kaleiçi'ne turist olarak dönmeye devam ettiğini belirtti. Bu kültürel değişim ve işbirliklerinin, Kaleiçi'nin ve Antalya'nın tanınırlığını artırarak turizm hareketliliğine katkı sağladığını ifade etti.

Başkan Uysal ayrıca kurumların ve yerel esnafın dönüşüme katkısına dikkat çekti; esnafın turizme yönelik hazırlık ve akreditasyon sürecine girdiğini, bunun da bölgenin sürdürülebilir canlılığına olumlu yansıdığını belirtti. Muratpaşa Belediyesi'nin hem fiziksel düzenlemeler hem de sosyal politikalarla Kaleiçi'ni yıl boyunca aktif bir merkez haline getirme çabası devam ediyor.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, ANTALYA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’NİN (ANTİAD) DÜZENLEDİĞİ İŞ DÜNYASI VE YEREL YÖNETİMLER BULUŞMASI’NDA TARİHİ KALEİÇİ’NİN YILLAR İÇİNDE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMLE YALNIZCA YAZ AYLARINDA DEĞİL, YILIN 12 AYI YAŞAYAN, HİZMET ÜRETEN VE TURİSTLERİN TERCİH ETTİĞİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.