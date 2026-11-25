Elif Can'ın ikinci şiir kitabı 'Ateşkes' yayımlandı

Elazığ'da yaşayan, doğuştan serebral palsi teşhisi konmuş ve yüzde 96 engelli raporu bulunan 31 yaşındaki yazar Elif Can, ikinci şiir kitabı 'Ateşkes''i okurlarla buluşturdu. Yazmaya 2012 yılında hobi amaçlı başladığını söyleyen Can, yazmanın kendisi için bir rahatlama yolu olduğunu ve bu yüzden üretimini sürdürdüğünü belirtti.

şiirlerinde yaşam ve duygu kesitleri:

Can, şiirlerinde çoğunlukla kendi yaşamından sahnelere ve ruh haline göre değişen duygulara yer veriyor. İlk kitabı 'Mucizemsin''i daha önce yayımlayan yazar, yazma sürecini şu ifadeyle özetliyor: 'Yazmaya 2012 yılında hobi olarak başladım. Yazarak rahatladığımı ve bana iyi geldiğini görünce devam ettim.' Bu yaklaşım, şiirlerinin samimi ve içe dönük bir tonda şekillenmesine neden oluyor.

okurlarla buluşma ve imza etkinliği:

Genç yazar, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nda açtığı stantta okuyucularıyla yüz yüze buluşuyor ve fuar süresince kitaplarını imzalayacak. Bu tür yerel fuarlar, erişilebilirlik ve görünürlük açısından yazarların eserlerini doğrudan okurla paylaşmasına olanak tanıyor ve Elif Can için yeni okur çevreleri oluşturuyor.

Elif Can, yazmayı sürdürme kararlılığını vurgulayarak, 'Ömrüm yettikçe kalemimle var olmak istiyorum' dedi ve üretimini sürdürmeyi hedeflediğini yineledi.

ELAZIĞ’DA YAŞAYAN SEREBRAL PALSİLİ 31 YAŞINDAKİ YAZAR ELİF CAN, 2012 YILINDA BAŞLADIĞI YAZI ÇALIŞMALARINI İKİNCİ ŞİİR KİTABI ATEŞKES İLE SÜRDÜRDÜ. CAN, ŞİİRLERİNDE KENDİ YAŞAMINI VE DUYGULARINI KALEME ALDIĞINI İFADE ETTİ