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Kale'nin eski kaymakamı İhsan Ayrancı'nın vefatı bölgeyi yasa boğdu

Denizli'nin Kale ilçesinde 2014-2016 arasında kaymakamlık yapan, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı (46) Afyon'da hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kale'nin eski kaymakamı İhsan Ayrancı'nın vefatı bölgeyi yasa boğdu

Olay ve yürütülen inceleme:

Afyonkarahisar'daki Gecek Termal Tesisleri'nde hayatını kaybeden İhsan Ayrancı için olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Hâlen Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Ayrancı'nın vefatı üzerine yetkililer konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kariyer ve Kale'deki izleri:

İhsan Ayrancı, 2014-2016 yılları arasında Denizli’nin Kale ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. İlçe halkı ve kurumlarda yürüttüğü hizmetlerle tanınan Ayrancı'nın 46 yaşında hayatını kaybettiği haberinin, görev yaptığı bölgelerde derin üzüntüye yol açtığı belirtildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğini ve resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılacağını aktardı. Bölgedeki ilgililer ve yakın çevre, gelişmeleri takip ediyor.

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE 2014-2016 YILLARI ARASINDA KAYMAKAMLIK GÖREVİNDE BULUNAN...

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE 2014-2016 YILLARI ARASINDA KAYMAKAMLIK GÖREVİNDE BULUNAN, AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ İHSAN AYRANCI, 46 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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