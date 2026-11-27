Kaleoğlu mağarasında közde kahve deneyimi:

Gaziantep'in tarihi mekanlarından biri olan Kaleoğlu Mağarası, mimarisi kadar geleneksel kahve sunumuyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip mağarada, ziyaretçilere ortak bir lezzet deneyimi sunuluyor. İçeride yer alan 4 kuyu ve 12 sütun ayağı ile korunmuş yapı, yaz-kış iç mekan sıcaklığını sabit tutuyor; dışarı 45 dereceyken veya 0 dereceyken bile mağara içinde sıcaklık yaklaşık 15 dereceye ulaşıyor. Bu doğal iklimlendirme, mekana hem tarihî bir atmosfer kazandırıyor hem de kahve sunumunun ortamını belirliyor.

Mağarada kahveler, geleneksel yöntemle; bakır cezve ve köz ateşinde hazırlanıyor. Kademeli ve yavaş demlenme, köpük ve aromanın belirginleşmesini sağlıyor. Hem Türk kahvesi hem de menengiç kahvesi, közde pişirmenin getirdiği hafif tütsü notaları ve yoğun aromasıyla tercih ediliyor ve yerli ile yabancı turistler tarafından beğeni topluyor.

Ziyaretçi deneyimi ve işletme açıklamaları:

İşletme sahibi Mehmet Kaleoğlu, mağaranın hem tarihî değerine hem de doğal yapısına dikkat çekiyor. Mağaranın iç ortamının yıl boyunca ortalama 15 derece olduğunu belirterek, közde pişirme yönteminin kahvenin lezzetini artırdığını ve bunun misafirleri buraya çeken önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor. Ziyaretçi yoğunluğu ve ilgi, işletme açısından memnuniyet yaratıyor.

Aralarında bölge sakinleri ve turistlerin de bulunduğu konuklar, mekanın temizliği, çalışanların yaklaşımı ve kahvenin sunumundan övgüyle söz ediyor. Ziyaretçilerden Mehmet Şirinülgen, menengiç ve Türk kahvesini özellikle tavsiye ederken, haftalık uğrak noktaları olduğunu belirtiyor. Bir diğer konuk Muharrem Karacalar ise evde hazırladığı kahvede aynı tadı bulamadığını, közde pişirmenin lezzeti farklılaştırdığını ifade ediyor.

Sonuç olarak Kaleoğlu Mağarası, tarihî dokusunu korurken yerel kahve geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Közde pişirilen bakır cezve kahveleri, hem atmosfere hem de tat deneyimine katkı sağlayarak Gaziantep ziyaretlerinde tercih edilen bir durak haline geliyor.

MEHMET ŞİRİNÜLGEN (SOLDA) VE MUHARREM KARACALAR