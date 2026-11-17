Kalepark'ta anma töreni

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenen "Gidip de Dönmeyenler" anma programı, Balkan Harbi'nde İstanbul'u savunmak üzere cepheye uğurlanan 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu için Kalepark'ta gerçekleştirildi. Törende, vatan savunması uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla yad edildi.

Programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ev sahipliği yaptı. Törene ayrıca Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gülcemal Vapuru'ndan cepheye: taburun yazdığı destan

Törende konuşan Başkan Genç, 1912 yılında Osmanlı Devleti'nin verdiği varlık mücadelesine işaret ederek, İstanbul'un Bulgar kuşatması ve işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Genç, Gülcemal Vapuru ile yola çıkan 511 Trabzonlunun, Silivri ve Çatalca bölgesinde Bulgarların İstanbul'u işgalini bir hafta geciktirmek için büyük bir mücadele verdiğini; bu çarpışmalarda 511 kahramandan 509'unun şehit düştüğünü vurguladı.

Başkan Genç, "Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Onların ve bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin sayesinde bugün ayaktayız" sözleriyle katılımcılara minnet duygusunu aktardı ve bu fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

sargana kahramanlığı ve kalıcı anıt çalışması

Genç konuşmasında, Akçaabatlı kadınların Sargana'da gösterdikleri kahramanlığa da dikkat çekti. Kadınların şehrin savunmasında üstlendikleri rolün tarihin hafızasında hak ettiği yeri alması gerektiğini belirten Başkan Genç, Sargana'da yapımı devam eden parkta bu kahramanlığı yaşatacak bir anıt inşa edeceklerini açıkladı.

Genç, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onların mücadelesini unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir" diyerek anıt projesinin önemine işaret etti.

trabzon'un milli mücadele katkısı ve istiklal madalyası

Programda ayrıca Trabzon'un Milli Mücadele dönemi katkılarına değinildi. Başkan Genç, şehrin 1924 yılında İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını hatırlattı ve Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasında mavnalarla cepheye silah ve mühimmat taşıyarak üstlendikleri önemli görevi vurguladı. Geçen yıl teslim alınan İstiklal Madalyası'nın şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtildi.

Tören, şehitler için okunan dualar ve anma konuşmalarıyla son buldu; programda katılımcılar, tarihe tanıklık eden mekan Kalepark'ın simgesel önemini yeniden hatırladı ve gelecek kuşaklara bu hafızanın aktarılmasının önemini bir kez daha dile getirdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARADENİZ YAZARLAR BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE, BALKAN HARBİ SIRASINDA 87. ALAY BÜNYESİNDE MÜCADELE EDEN TRABZON GÖNÜLLÜLER TABURU İÇİN 'GİDİP DE DÖNMEYENLER' ADLI ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.