Kalıcı çözüm arayanlar için penil protez seçeneği

Penil protez nedir ve kimleri etkiler:

Medical Park Tokat Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Dilmen, sertleşme sorununun yalnızca cinsel yaşamı değil, erkeklerin özgüvenini ve genel yaşam kalitesini de etkilediğini vurguluyor. Sorunun kaynağının belirlenmesinin, doğru tedavi seçeneğine ulaşmada ilk adım olduğunu söyleyen Dr. Dilmen, ilaçlar, enjeksiyonlar, vakum cihazları ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemlerden yeterli yanıt alınamayan veya daha kalıcı bir çözüm isteyen uygun hastalarda penil protezin gündeme geldiğini aktarıyor.

Sertleşme sorununda değerlendirme ve tedavi seçenekleri:

Sertleşme sorunu yaşayan kişilerin utanmaması gerektiğini belirten Dr. Dilmen, öncelikle altta yatan nedenin araştırıldığını ifade ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler, enjeksiyon ve vakum terapisi gibi çeşitli yaklaşımlar uygulanıyor. Bu yöntemlerden beklenen etkinlik sağlanamazsa veya hasta daha öngörülebilir, kalıcı bir çözüm talep ederse penil protez seçeneği değerlendiriliyor. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, daha önce uygulanan tedaviler ve beklentileri karar sürecinde önemli rol oynuyor.

Penil protezin türleri ve işleyişi:

Dr. Dilmen, protezlerin temel olarak iki ana grupta toplandığını aktarıyor: şişirilebilir ve bükülebilir protezler. Şişirilebilir modellerde penis içine yerleştirilen silindir parçalarla birlikte skrotuma yerleştirilen bir pompa bulunuyor; hasta ilişki öncesinde pompayı kullanarak sertleşmeyi sağlar ve sonrasında tekrar yumuşatma imkânı olur. Bükülebilir protezlerde ise pompa yoktur, penis elle istenilen konuma getirilir. Hangi tipin seçileceği hastanın anatomik yapısı, günlük yaşamı ve beklentileri gözetilerek belirleniyor.

Beklentiler, fonksiyon ve dayanıklılık:

Penil protezin cinsel isteği veya orgazmı doğrudan sağlamadığını belirten Dr. Dilmen, ameliyat öncesinde boşalma, orgazm ve cinsel isteğin değerlendirilmesinin önemli olduğunu söylüyor. Örneğin prostat kanseri nedeniyle geçirilmiş cerrahiye bağlı ortaya çıkan diğer cinsel fonksiyon bozuklukları protezin çözmeyeceği sorunlar arasında yer alıyor. Modern protezler mekanik olarak dayanıklı olsa da ömür boyu değişmez şeklinde garanti vermek doğru değil; özellikle genç yaşta uygulanmış protezlerde ilerleyen yıllarda mekanik arıza nedeniyle revizyon gerekebiliyor.

Riskler, enfeksiyon ve hasta seçimi:

Her cerrahi girişimde olduğu gibi penil protez ameliyatının da risk taşıdığına işaret eden Dr. Dilmen, en önemli risklerin enfeksiyon ve protezin mekanik açıdan bozulması olduğunu belirtiyor. Günümüzde ameliyat ve enfeksiyondan korunma yöntemleriyle bu riskler azaltılmış olsa da diyabet gibi kronik durumlar enfeksiyon olasılığını artırabildiği için ameliyat öncesi genel sağlık durumunun düzenlenmesi önem taşıyor. Doğru hasta seçimi ve uygun bilgilendirme ile hastaların beklentilerinin gerçekçi olması başarı ve memnuniyeti yükseltiyor.

Erken uyarı işareti olarak sertleşme sorunu ve iletişim:

Dr. Dilmen, damar kaynaklı sertleşme sorunlarının kalp-damar hastalıkları veya metabolik bozukluklar gibi daha geniş sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini vurguluyor; bu nedenle sorunun ertelenmemesi hem tedavi hem de genel sağlık takibi açısından önemli. Son olarak, erkeklerin bu konuyu utanılacak bir mesele olarak görmemesi, doktorla açık konuşması ve partner iletişimini sürdürmesi gerektiğini belirterek, penil protezin doğru hasta ve doğru beklentilerle değerlendirildiğinde etkili bir tedavi alternatifi olduğunu ifade ediyor.

ÜROLOJİ UZMANI DR. CEM DİLMEN