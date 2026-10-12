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Kalın tren istasyonu yakınında vaşak ailesinin nadir görüntüleri

Sivas'ta Kalın Tren İstasyonu yakınında bir vaşak ailesi cep telefonu kamerasına yansıdı; tanık Metin Öztürk, bölgede 52 yıldır yaşadığını söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Kalın tren istasyonu yakınında vaşak ailesinin nadir görüntüleri

Kalın Tren İstasyonu yakınlarında vaşak ailesi görüldü

Sivas'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kalın Tren İstasyonu yolunda bir vaşak ailesi vatandaşların cep telefonu kamerasına takıldı. Bölge sakinlerinin fark ettiği hareketlilik sonrası gözlemlenen grup, demir yolu kenarında kısa bir süre ilerleyip daha sonra gözden kayboldu.

görüntülerin kaydedilmesi:

Olayı cep telefonuyla kaydeden tanıklar, ilk fark ettiklerinde otların arasında bir erkek vaşağın dolaştığını belirtti. Kayıtta görülenlerin yanı sıra aynı bölgeye biraz daha uzakta bir yetişkin vaşak ile iki yavru daha olduğu söylendi. Tanıkların aktardığına göre hayvanların sağlık durumları iyi görünüyordu.

tanığın anlatımı ve bölge değerlendirmesi:

Görüntüleri çeken Metin Öztürk, "Tren istasyonu yolunda demir yolu yakınlarında gezerken, otların arasında bir hareketlilik gördüm. Yaklaşıp dikkatli bir şekilde baktığımda erkek bir vaşak olduğunu anladım. Biraz daha ileri bir mesafede iki yavru ve yetişkin bir vaşak daha vardı. Büyük ihtimalle anne, baba ve iki yavrudan oluşan bir gruptu. Baktığımızda hepsinin sağlık durumları da iyi görünüyordu" dedi. Öztürk, bölgeye ilişkin olarak ise insanların sayısının az ve çevrenin tenha olmasının vaşakların burada yuva yapmış olma ihtimalini güçlendirdiğini aktardı.

Tanığın sözüne göre, buradaki karşılaşma kendisi için bir ilk; 52 yıldır aynı çevrede yaşayan Öztürk, daha önce böyle bir olaya rastlamadığını belirtti. Görüntüler kısa süreli olsa da yerel halk tarafından ilgiyle izlendi ve kaydedildi.

METİN ÖZTÜRK

METİN ÖZTÜRK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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