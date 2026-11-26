Kalıp fabrikası ve ziyareti

Çelebi Kalıp Makina, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve otomotiv ile savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir işletme olarak öne çıkıyor. Firma sahibi Atilla Çelebi, iş insanlarının fabrikada gerçekleştirdiği incelemelerde üretim süreçlerini ve yürütülen çalışmaları ziyaretçilere aktardı.

üretim hatları ve odağı:

Yaklaşık 36 yıllık üretim tecrübesine sahip olan firma, özellikle otomotiv ve savunma sanayisine yönelik kritik parçaların imalatına odaklanıyor. Üretim hattındaki süreçler, kullanılan kalıp teknolojileri ve kalite kontrol uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, işletmenin sektörel konumunu ve kapasitesini ortaya koydu.

Firma, sağladığı istihdam ve üretim hacmiyle Düzce ekonomisine doğrudan katkı sunarken, bölgedeki tedarik zincirine verdiği hizmetlerle de sanayinin güçlenmesine destek veriyor. Süreçler hakkındaki teknik ayrıntılar ve üretim akışı ziyaret boyunca vurgulandı.

müsiad'ın incelemesi ve değerlendirme:

Ziyarete katılan MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri, fabrikanın üretim kapasitesi ve sektör değerlendirmeleri hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Görüşmelerde, üretimin sürdürülebilirliği, kapasite kullanım oranları ve sektörün genel durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

İncelemelerin ardından Özgür Sağlam, Atilla Çelebi'ye misafirperverliği için teşekkür etti. Yapılan ziyaret, bölgedeki sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesine ve yerel üretimin görünürlüğünün artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİ OSB’DE FAALİYET GÖSTEREN OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK ÜRETİMİYLE DİKKAT ÇEKEN KALIP FABRİKASI SAHİLİ ATİLLA ÇELEBİ, İŞ İNSANLARININ FABRİKADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNCELEMELERDE ÜRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.