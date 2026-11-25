Bağdat görüşmeleri ve mutabakatın kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma, Havalimanları ve Lojistik Hizmetleri Fuarı ILT Iraq Expo katılımı için bulunduğu Bağdat'ta yürütülen görüşmelerin sonucunu gazetecilerle paylaştı. Ziyaret kapsamında Irak Başbakanı, ilgili bakanlar ve Başbakan Yardımcısı ile bir araya gelinerek Kalkınma Yolu Projesi'nin geldiği son aşama değerlendirildi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de daha önce imzalanan mutabakat zaptının resmi bir anlaşmaya dönüştürülmesi için iki ülkenin heyetlerinin günlerdir Bağdat'ta çalışma yürüttüğünü belirtti ve bu çalışmanın ardından 'bütün konularda mutabık kalındığını' aktardı. Söz konusu mutabakatın kısa sürede metne dönüştürülerek resmi anlaşma hâline getirileceği ifade edildi.

Petrol karşılığı finansman modeli ve uygulama:

Anlaşma çerçevesinde, Irak'taki ulaştırma altyapılarının petrol karşılığında Türk müteahhitlik firmaları tarafından inşa edilmesinin planlandığı açıklandı. Bakan Uraloğlu, bu düzenleme ile birlikte bir fon kurulması ve fonun nasıl değerlendirileceği ile yönetileceği konularında genel mutabakata varıldığını söyledi.

Sürecin öngörüldüğü gibi ilerlemesi halinde projede sembolik açılış törenleri düzenlenebileceği; Irak'ta "taş koyma", Türkiye'de "temel atma" şeklinde bir merasimin gerçekleştirilebileceği belirtildi. Uraloğlu, zaman açısından bir aya yakın süre kalmasına rağmen görüşmelerde kayda değer mesafe kat edildiğini vurguladı.

Ekonomik katkılar ve istihdam etkisi:

Bakan, Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda bölgesel ekonomik hareketliliğe ve istihdama önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Projenin Türkiye ayağının 70 binin üzerinde istihdam yaratacağını ve on yıllık dönemde yaklaşık 61,5 milyar dolar ekonomik girdi sağlayacağını aktardı.

Uraloğlu, uluslararası ulaştırma koridorlarının yalnızca transit taşımacılık güzergâhları olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu hatların geçtiği bölgelerde organize sanayi bölgeleri, lojistik merkezler, limanlar ve kuru limanlar gibi üretim ve ticaret merkezlerinin gelişmesine zemin hazırlayacağını belirtti.

Koridorlar arası ilişki ve stratejik önem:

Bağdat temaslarında gündeme gelen Hicaz Demiryolu ile Kalkınma Yolu Koridoru arasındaki ilişkinin rakiplik değil tamamlayıcılık üzerine kurulu olduğu vurgulandı. Bakan Uraloğlu, mevcut yük potansiyelinin hem Hicaz Demiryolu hem de Kalkınma Yolu üzerinden taşımacılığa imkan verecek büyüklükte olduğunu ifade etti.

Ayrıca Uraloğlu, bu iki hattın alternatif güzergâhların güçlendirilmesine katkı sağlayacağına işaret ederek, eğer her iki proje tamamlanmış olsaydı dünya kamuoyunun Hürmüz Boğazı'na bu kadar yoğun odaklanmayabileceğini belirtti. Bu nedenle koridorların birbirini destekleyen unsurlar olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik yürütülen görüşmelerde tüm konularda mutabakata varıldığını belirterek, petrol karşılığında Irak'taki ulaştırma altyapılarının Türk müteahhitlik firmaları tarafından inşa edilmesinin planlandığını söyledi.