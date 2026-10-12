kallas: yaptırımlar rusya’yı 1 trilyon eurodan mahrum etti, daha fazlası gerekli

Kallas: yaptırımların etkisi ve izlenecek yol

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, uygulanan yaptırımların Rusya üzerinde belirgin bir ekonomik baskı yarattığını vurguladı. Kallas, yaptırımların Rusya’yı 1 trilyon eurodan mahrum bıraktığını belirterek, bu kaynakların savaşın finansmanında kullanılamadığını söyledi.

yaptırımların kapsamı ve hedefleri:

Kallas, gündeme gelecek yeni paket kapsamında Ukrayna işgali ve sözde seçimlerle bağlantılı olarak bin 600 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine eklenmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Bu adımın, Rus askeri sanayisini ve işgal altındaki bölgelerdeki hukuksuz uygulamaları hedef alacağını belirtti. Ayrıca gölge filoya yönelik tedbirlerin, savaşın finansmanını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Yüksek Temsilci, yaptırımların etkisinin ABD'nin de tam uyumu ile katlanarak artacağını savundu ve Kongre'de gündemde olan Graham yasa tasarısına atıf yaparak, bu tür uyumun Moskova üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını söyledi.

enerji ateşkesi ve insani boyut:

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan enerji altyapısına yönelik ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ancak uygulamada Rusya'nın uyumunu henüz görmediklerini kaydetti. "Şahsen ateşkesin yalnızca enerjiyi değil, insanların öldürülmemesini de kapsamasını isterdim" sözleriyle ateşkesin kapsamının geniş olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kallas, ateşkes düzenlemesinin sadece rafinerileri kapsamasının sorunlu olduğunu; Ukrayna'nın tek bir rafinerisi varken Rusya'nın çok sayıda rafineriye sahip olması nedeniyle sınırlı bir muafiyetin tek taraflı avantaj sağlayabileceğini belirtti. Toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın da yer alacağı ve konuyla ilgili birinci elden bilgi vereceği aktarıldı.

orta doğu gündemi ve lübnan misyonu:

Orta Doğu'daki gelişmeler de toplantının gündemindeydi. Kallas, Husilerin havalimanlarına yönelik saldırılarını kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud ile yapılan görüşmede, mevcut Aspides Operasyonunun güçlendirilmesi ve Babülmendep'in güvenliğinin sağlanmasının ele alındığını söyledi.

Ayrıca AB’nin Lübnan güçlerini eğitmek ve danışmanlık sağlamak üzere kurmayı planladığı yeni misyonun hem sivil hem askeri bileşenlere sahip olacağı açıklandı. Kallas, bu karar onaylanırsa misyonun birkaç ay içinde sahada faaliyete geçmeye hazır olmasının beklendiğini ve girişimin Lübnan makamlarından önemli destek gördüğünü belirtti.

Kallas, Rusya ile savaşı sona erdirmek için izlenen yolun baskıyı artırmak olduğunu yineleyerek, savaşın sorumlusunun Rusya olduğunu ve durmaları için üzerlerine baskı kurulması gerektiğini ifade etti. ABD'nin AB'nin en büyük müttefiki olduğunu söyleyen Kallas, yine de mesajının net olduğunu; savaşı sona erdirmek için tek yolun Rusya'ya daha fazla baskı uygulamak olduğunu vurguladı ve Washington'u yaptırımları devreye sokmaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar Rusya’yı 1 trilyon eurodan mahrum bıraktı. ABD de uyum sağlasa ve Rusya’ya ilişkin Graham yasa tasarısını kabul etse, Rusya’nın bu savaşı sona erdirmesini sağlayacak baskıyı gerçekten uygulayabiliriz" dedi.