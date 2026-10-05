Kallas'tan uyarı: Rusya'nın hibrit taktikleri Avrupa'da siviller için risk oluşturuyor

Brüksel toplantısı sonrası uyarı:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile Brüksel'de düzenlenen AB-Moldova Ortaklık Konseyi'nin 10. toplantısının ardından konuştu.

Kallas'ın mesajı:

Kallas, son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlallerinde artış olduğunu belirtti. Haftasonu Rusya'ya ait füze ve dronların Moldova hava sahasını ihlal ettiğini vurgulayan Kallas, "Bu kabul edilemez. Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" dedi.

Moldova'dan teyit:

Moldova Savunma Bakanlığı da gün içinde üç insansız hava aracının (İHA) hava sahasına girdiğini açıkladı. Kallas'ın sözleri AB içinde bölgesel güvenlik endişelerini öne çıkarırken, toplantıda Moldova'nın hava sahası güvenliği ve hibrit tehditlere karşı iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliği öne çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" dedi.