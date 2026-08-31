Kalp krizi şüphesinde tek işaret yetmez: uzman uyarıyor Frank işareti tek başına gösterge değil

Doç. Dr. Fatih Güngören uyarıyor: belirtiler kişiye göre değişir

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yaşadığı sağlık olayı sonrası gündeme gelen kalp krizi belirtileri, vakit kaybetmeden değerlendirilmenin önemini yeniden hatırlattı. Medicana Ataköy Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güngören, kalp krizi belirtilerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini belirterek vatandaşları bilgilendirdi.

Belirtiler ve acil yaklaşım:

Doç. Dr. Güngören, bazı hastalarda ilk belirtinin klasik göğüs ağrısı olduğunu, bazılarında ise nefes darlığı, bayılma veya çarpıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkabileceğini söyledi. Çoğunlukla göğüs ön bölgesinden kola veya sırta yayılan ağrı ile başvurular görülüyor; ancak özellikle yaşlılar, diyabetliler ve nörolojik problemi olan hastalarda ilk belirtinin nefes darlığı veya genel durumda ani bozulma olabildiği vurgulandı.

Hastanın EKG’sinde ST elevasyonu saptanırsa, bu kişilerin acilen anjiyografiye alınması ve tıkalı damara müdahale edilmesi gerektiğini belirten Güngören, ideal hedefin ilk tıbbi temastan itibaren 120 dakika içinde uygun tedaviye ulaşmak olduğunu ifade etti. EKG’de değişiklik görülmeyen bazı hasta gruplarında klinik değerlendirme, seri EKG ve kan testleriyle takip sürdürülebiliyor.

Kalp krizine yönelik her zamankinden farklı, yoğun bir ağrı hissedildiğinde; eşlik eden terleme, bulantı veya kusma gibi şikayetler varsa 112'nin aranması veya hızlıca hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

Frank işareti ve nasıl değerlendirilir:

Sosyal medyada sıkça konuşulan kulak memesindeki diagonal çizgi 'Frank işareti' hakkında Güngören şunları aktardı: Yapılan bazı çalışmalarda kalp damar hastalığı bulunan kişilerde bu çizginin daha sık görülebildiği gösterilmiş. Bu nedenle Frank işareti olan kişilerin kardiyoloji uzmanınca değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Ancak Güngören, her Frank işareti bulunan hastada kalp damar problemi olduğu sonucuna varmanın doğru olmadığını vurguladı. Hastanın eşlik eden hastalıkları ve diğer risk faktörleri bütüncül olarak ele alınarak, ileri damar görüntülemeye (anjiyo veya koroner BT anjiyografi gibi) ihtiyaç olup olmadığına karar verildiğini söyledi. Her Frank işareti görülen kişiye doğrudan anjiyo veya koroner BT önerilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığına dikkat çekti.

Risk faktörleri, stres ve korunma:

Kalp-damar hastalıklarında hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve ailede genç yaşta kalp krizi öyküsünün önemli risk faktörleri olduğunu aktaran Güngören, sigara, aşırı alkol tüketimi ve sedanter yaşam tarzının da riski artırdığını söyledi. Bu faktörlerin bir arada değerlendirilmesinin toplam kardiyovasküler risk hesabı için gerekli olduğunu belirtti.

Stresin damarlar üzerindeki etkilerine de değinen Güngören, adrenalin ve kortizol gibi hormonların tansiyon ve nabız üzerinde yükseltici etkisi olduğuna, yoğun stresin aterosklerotik plaklarda yırtılma ve pıhtı oluşumuna katkı verebileceğine işaret etti. Bu nedenle stres yönetiminin kalp-damar sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Son olarak kontrollerle ilgili önerisini aktaran Güngören, ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü veya ailesel hiperkolesterolemi gibi durumlar varsa 40 yaşını beklemeden değerlendirme yapılabileceğini; genel olarak erkeklerin 40 yaşından sonra, kadınların ise menopoz döneminde kardiyovasküler risk değerlendirmelerine başlamalarının doğru olduğunu belirtti.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güngören: "Frank işareti tek başına kalp hastalığı belirtisi değildir"