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Kalp krizini gizleyebilen belirtiler: kadınlarda gözden kaçabilecek 8 işaret

Prof. Dr. Cüneyt Koçaş uyarıyor: kadınlarda kalp krizi göğüs ağrısı olmadan da aşırı yorgunluk, hazımsızlık, çene/sırt ağrısı, nefes darlığı ve bulantıyla gelebilir.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kalp krizini gizleyebilen belirtiler: kadınlarda gözden kaçabilecek 8 işaret

uzmanın uyarısı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, kadınlarda kalp krizinin her zaman klasik, şiddetli göğüs ağrısıyla başlamayabileceğini belirtiyor. Koçaş, günlük hayatta sık karşılaşılan yakınmaların bazen kalp kaynaklı olabileceğini ve ani başlayan, kişinin alışık olmadığı şikâyetlerin önemsenmesi gerektiğini vurguluyor.

kadınlarda öne çıkan 8 belirti:

1. Aşırı yorgunluk: Günlük yoğunluktan farklı olarak normal dinlenmeyle geçmeyen, kişinin rutin işlerini yapmasını zorlaştıran bir halsizlik dikkat çekici olmalıdır. Koçaş, kas güçsüzlüğü ve nefes darlığı ile birlikte görülen aşırı yorgunluğun ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

2. Hazımsızlık: Bazı kadınlarda kalp krizi mide rahatsızlığı veya reflü benzeri şikâyetlerle başlayabilir. Özellikle daha önce yaşanmamış, uzun süren veya beklenenden şiddetli hazımsızlık hissi önemsenmelidir.

3. Çene ve sırt ağrısı: Kalp kaynaklı ağrı yalnızca göğüste hissedilmez; çene, sırt, omuzlar hatta dişlere kadar yayılabilir. Ani başlayan ve belirgin bir nedeni olmayan bu tür ağrılar başka belirtilerle birleştiğinde dikkat gerektirir.

4. Göğüste yanma hissi: Göğüste aniden ortaya çıkan, dinlenmekle geçmeyen veya devam eden yanma ve baskı hissi reflüyle karışsa da kalp kaynaklı olabilir ve değerlendirilmelidir.

5. Nefes darlığı: Dinlenme halindeyken veya daha önce rahatlıkla yapılan aktivitelerde aniden ortaya çıkan nefes darlığı önemli bir uyarıdır. Koçaş, nefes darlığının göğüs ağrısı olmadan da kalp krizinde görülebileceğini belirtiyor.

6. Kol ağrısı: Ağrı göğüsten kola doğru yayılabilir; genellikle sol kolda daha sık hissedilse de her iki kol da etkilenebilir. Ani başlayan ve nedeni açıklanamayan kol ağrısı, göğüste baskı veya bulantı ile birlikteyse değerlendirilmelidir.

7. Bulantı: Bulantı, soğuk terleme, baş dönmesi ve sersemlik hissi kalp krizi tablosuna eşlik edebilir. Bu yakınmalar mide-bağırsak sorunlarıyla karıştırılabilse de diğer belirtilerle birlikte ani şekilde ortaya çıktığında dikkat çekmelidir.

8. Göğüs ağrısı ve sıkışma: En bilinen belirti olan göğüs ağrısı her zaman keskin olmayabilir; baskı, sıkışma, ağırlık veya gerginlik hissi de kalp krizinin işareti olabilir.

erken müdahalenin önemi:

Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, ani başlayan göğüs ağrısı veya baskı, nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı ya da kola, çeneye ve sırta yayılan ağrı gibi belirtilerin birkaçının bir arada görülmesi durumunda zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. Koçaş, erken müdahalenin kalp kasında oluşabilecek hasarın sınırlandırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

PROF. DR. CÜNEYT KOÇAŞ

PROF. DR. CÜNEYT KOÇAŞ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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